Сотруднику Ford пожертвовали $800 тыс. после перепалки с Трампом

На сбор такой суммы ушло меньше суток, сообщает портал MSN 15 января.
Всего для поддержки Ти Джея Сабулы было организовано две кампании, в рамках которых было собрано по $480 тыс. и $329 тыс., после чего сбор пожертвований был остановлен. Организаторы сбора призвали пользователей направлять деньги на благотворительность и другие проекты. В описании к одной из кампаний Сабула был назван патриотом США.
Перепалка между Трампом и работником с производства Ford произошла 13 января, когда политик посетил завод компании в штате Мичиган. В адрес президента выкрикнули нелицеприятный комментарий, а Трамп, показал средний палец в ответ.
Позже СМИ сообщили, что после этого инцидента 40-летний Сабула был отстранен от работы на период внутреннего расследования. Мужчина заявил, что его выкрик был связан с участием президента в деле финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления, в том числе по отношению к детям.
Трамп 19 ноября подписал законопроект об обнародовании файлов по делу Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации. Глава Белого дома заявил, что данное решение позволит раскрыть правду о некоторых высокопоставленных представителях Демократической партии США, с которыми, по его словам, был тесно связан скандально известный финансист.