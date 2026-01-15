Сотруднику Ford пожертвовали $800 тыс. после перепалки с Трампом

Всего для поддержки Ти Джея Сабулы было организовано две кампании, в рамках которых было собрано по $480 тыс. и $329 тыс., после чего сбор пожертвований был остановлен. Организаторы сбора призвали пользователей направлять деньги на благотворительность и другие проекты. В описании к одной из кампаний Сабула был назван патриотом США.