Сотрудников «Зоны 51» убил «невидимый враг» во время работы над сверхсекретными проектами

Их претензии, пишет Daily Mail, основывались на том, что испытательный полигон в Неваде был построен в 1970-х годах на участке земли, который, как было установлено, был загрязнен радиацией в результате многолетних ядерных испытаний в этом районе.
Однако в отчете Управления энергетических исследований и разработок США за 1975 год также говорилось, что прекращение секретных военных проектов на этом объекте «противоречило бы национальным интересам».
Дэвид Крит, бывший сержант ВВС, работавший на полигоне с 1983-го по 1987 год, рассказал, что более 490 его коллег умерли от тяжелых болезней с тех пор, как они были размещены на секретном объекте.
Ситуация усугубляется тем, что Министерство по делам ветеранов США отказалось оплачивать их медицинское обслуживание, поскольку ни один из выживших ветеранов не может доказать, что они подверглись воздействию радиации вблизи «Зоны 51».
Это связано с тем, что их работа была настолько секретной, что все записи об их деятельности были помечены как «данные скрыты».
«У меня атрофия головного мозга. Левая часть моего мозга уменьшается и отмирает. Это не так уж плохо. Я один из самых здоровых», — рассказал Дэвид Крит Комитету по делам ветеранов Палаты представителей в апреле, когда лоббировал законопроект о поддержке ветеранов «Зоны 51».
Крит добавил, что средний возраст смерти тех, кто служил в этом подразделении, составляет 65 лет, а самому молодому умершему летчику было всего 33 года.
Ветеран ВВС не знал ни о ком из сотрудников NTTR, кто дожил бы до 80 лет, но радиационное облучение причинило еще больший вред. Крит рассказал законодателям не только о том, что у большинства его коллег-летчиков после выхода на пенсию развились множественные опухоли, но и о том, что радиация передалась и их семьям.
«У моей жены было три выкидыша. У одного из парней, с которыми я работал, у его жены было семь выкидышей, — объяснил ветеран. — Все четверо моих детей родились с врожденными дефектами или серьезными проблемами со здоровьем. Это не их вина. Я не говорю, что это моя вина, но я принес это домой».
«Это моя ДНК была необратимо изменена в результате длительного воздействия низких доз ионизирующего излучения», — продолжил Крит.
В 2000 году тогдашний президент США Билл Клинтон подписал законопроект, предусматривающий компенсацию и медицинские пособия работникам, у которых развились заболевания из-за воздействия радиации и других токсинов во время работы на определенных государственных объектах, включая ядерные объекты, пишет Daily Mail.
Дэвид Крит и другие ветераны из «Зоны 51», которые были приглашены в Вашингтон 8 апреля, попросили, чтобы те же правила охраны здоровья, которые применяются к этим работникам, не участвовавшим в секретных проектах, применялись и к ним.
Ветеран Майк Немчич сказал NewsNation: «Это просто вопрос предательства. Эти люди знали, но намеренно держали это в секрете, потому что им было выгоднее не говорить нам».
Крит и другие ветераны «Зоны 51» были наняты в эскадрилью полиции безопасности ВВС для охраны F-117A «Найтхаук», первого американского бомбардировщика-невидимки, который разрабатывался и испытывался на сверхсекретном объекте. Большая часть того, что летчики делали в NTTR с 1970-х годов, до сих пор засекречена, и они никогда не могли рассказать о том, чем занимались, даже своим семьям.
Ветеран Помп Брэсуэлл говорит: «Это было особенное чувство, особенно в юном возрасте. Моя мама абсолютно ничего не знала о том, чем я занимаюсь. Она знала, что есть номер телефона, по которому она может связаться со мной, если ей понадобится, вот и все».
По словам Крита, единственное признание их самопожертвования в «Зоне 51» пришло во время разговора с покойным сенатором США Джоном Маккейном, который работал в Сенатском комитете по вооруженным силам и якобы знал, что происходит в NTTR: «Он подошел ко мне и сказал: “Ваше подразделение положило конец холодной войне”. Вы когда-нибудь хотели получить подтверждение того, что то, что вы сделали, было важным?».
«Вот и все», — заключил Крит.
В Конгресс были внесены два законопроекта — Закон о защите и Закон о забытых ветеранах, — направленные на оказание медицинской помощи ветеранам, пострадавшим в результате их секретной работы в NTTR.