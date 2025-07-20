Сотрудников «Зоны 51» убил «невидимый враг» во время работы над сверхсекретными проектами

Ветеран ВВС не знал ни о ком из сотрудников NTTR, кто дожил бы до 80 лет, но радиационное облучение причинило еще больший вред. Крит рассказал законодателям не только о том, что у большинства его коллег-летчиков после выхода на пенсию развились множественные опухоли, но и о том, что радиация передалась и их семьям.