Сотрудников Инстаграма и Фейсбука за использование талонов на питание «не по назначению»

На днях с этими талонами произошел неприятный инцидент, про который рассказала газета The Guardian. 24 сотрудника компании были уволены за то, что потратили талоны не на еду, а на хозтовары: зубную пасту, чистящие средства и другую бытовую химию. Некоторые из них также использовали талоны, чтобы заказать еду с доставкой домой, если не хотели обедать — не пропадать же талону. Объяснение, что обеды они привозят из дома, и хотели все равно воспользоваться льготой, руководство не устроило.