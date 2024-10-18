Сотрудников Инстаграма и Фейсбука за использование талонов на питание «не по назначению»

Талоны на еду — не только советское прошлое, но и американское настоящее. Конечно, это немного другие талоны — но за соблюдением правил, связанных с ними, как выяснилось, следят чуть ли не строже.
Обычно в крупных IT-компаниях бесплатная еда входит в условия работы. Но в офисах поменьше, где нет возможности развернуть кухню в здании, сотрудники получают в качестве компенсации талоны на еду.
К примеру, сотрудникам офиса компании Meta*, которая включает в себя Инстаграм* и Фейсбук*, расположенного в Лос-Анджелесе, выдают три талона на бесплатную еду в день — на завтрак, обед и ужин. Талон на завтрак стоит 20 долларов, а два остальных — 25.
На днях с этими талонами произошел неприятный инцидент, про который рассказала газета The Guardian. 24 сотрудника компании были уволены за то, что потратили талоны не на еду, а на хозтовары: зубную пасту, чистящие средства и другую бытовую химию. Некоторые из них также использовали талоны, чтобы заказать еду с доставкой домой, если не хотели обедать — не пропадать же талону. Объяснение, что обеды они привозят из дома, и хотели все равно воспользоваться льготой, руководство не устроило.
Один из сотрудников назвал происходящее «полным сюром». Стоимость компании Meta оценивается в полтора триллиона долларов, а зарплата одного из уволенных составляла 400 тысяч долларов в год — поэтому люди удивлены, что отдел кадров так вцепился в 25-долларовые талоны.
На самом деле, нарушителей было еще больше, но уволили только тех, кто использовал талоны не по назначению регулярно — остальные отделались выговором.
Это не первый скандал вокруг еды в Meta: в 2022 году в головном офисе компании перенесли бесплатный ужин с 18:00 на 18:30. Мелочь, если не знать, что последний автобус для сотрудников уезжает от офиса в 18:00 — а значит, те, у кого нет машины, просто не смогут выбраться с работы, и вынуждены пропускать ужин.
Специалисты считают, что это — часть общей политики по сокращению расходов в компании: за предыдущие 2 года из нее уволили 21 тысячу человек (а осталось чуть более 70 тысяч сотрудников).
Ранее рассказывали, что WhatsApp введет функцию проверки подлинности изображений: что это такое и зачем она нужна.
*Американская компания Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram признана экстремистской на территории Российской Федерации.