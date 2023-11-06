15:55 (мск), источник: Life.ru

Сотрудники ОПК придумали необычный способ очистки деталей танков с помощью абрикосов

Сотрудница ОПК Людмила Трубихина рассказала о необычном способе очистки двигателей боевых машин, в котором используется абрикосовая косточка.

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Источник: РИА "Новости"

По её словам, алюминиевые детали танкового двигателя и другие запчасти боевого транспорта нежелательно чистить под сильным напором воды. Это подтолкнуло специалистов предприятия использовать в очистке абрикосовые косточки.

«Это очень эффективный метод очистки алюминиевых деталей. Это обычный абрикос, не армейский какой-то. Косточка засыпается в машину», — объяснила мастер в беседе с телеканалом «Звезда».

Специалист уточнила, что косточка деликатно отбивает грязь, скопившуюся на поверхности металла, в результате чего сама превращается в пыль, а затем попадает в труднодоступные места и выскребает нагар.

Диетолог назвала три категории людей, кому не стоит налегать на абрикосы.

Ранее Лайф писал, что абрикосы являются дополнительным источником калия для сердца. Они обладают невероятной пользой для людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

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