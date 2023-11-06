Сотрудники ОПК придумали необычный способ очистки деталей танков с помощью абрикосов

По её словам, алюминиевые детали танкового двигателя и другие запчасти боевого транспорта нежелательно чистить под сильным напором воды. Это подтолкнуло специалистов предприятия использовать в очистке абрикосовые косточки.

«Это очень эффективный метод очистки алюминиевых деталей. Это обычный абрикос, не армейский какой-то. Косточка засыпается в машину», — объяснила мастер в беседе с телеканалом «Звезда».

Специалист уточнила, что косточка деликатно отбивает грязь, скопившуюся на поверхности металла, в результате чего сама превращается в пыль, а затем попадает в труднодоступные места и выскребает нагар.

Диетолог назвала три категории людей, кому не стоит налегать на абрикосы.