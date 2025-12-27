Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники НАБУ нагрянули в правительственный квартал в Киеве

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) осуществляют въезд на территорию правительственного квартала в Киеве. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Источник: РИА "Новости"

«Прямо сейчас сотрудники НАБУ заезжают в правительственный квартал», — написал он в Telegram-канале.

На данный момент дополнительная информация отсутствует.

Ранее сбежавший с Украины бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «кошельком» Зеленского, заявил, что его несправедливо сделали козлом отпущения в коррупционных скандалах. Он, в частности, сказал, что его дело носит преимущественно «медийный характер» и что его «обвиняют во всём», хотя сам он не признает вины.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.