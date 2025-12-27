Сотрудники НАБУ нагрянули в правительственный квартал в Киеве

Ранее сбежавший с Украины бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «кошельком» Зеленского, заявил, что его несправедливо сделали козлом отпущения в коррупционных скандалах. Он, в частности, сказал, что его дело носит преимущественно «медийный характер» и что его «обвиняют во всём», хотя сам он не признает вины.