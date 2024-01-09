Сотрудники МЧС спасли косулю на водохранилище в Свердловской области
Спасатели переправили животное на берег.
Спасатели переправили животное на берег.
Спасатели помогли выбраться на берег с затянутого льдом Белоярского водохранилища в Свердловской области косуле, сообщает МЧС РФ.
Животное вышло на лед замерзшего водохранилища, однако обратно вернуться на берег по льду у него не получилось, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда и местные специалисты добрались до косули на судне на воздушной подушке. Они переправили животное на берег и на руках отнесли в лес.
Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга решил прогуляться на природе и обнаружил на льду на берегу реки Чусовой косулю, которая выбилась из сил, пытаясь добраться до берега. В результате мужчина спас животное, которое могло стать легкой добычей хищников.
Напомним, на Сахалине спасли занесенного в Красную книгу северного оленя, который запутался в старых проводах в лесу.