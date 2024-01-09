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21:41 (мск), источник: Аргументы и факты

Сотрудники МЧС спасли косулю на водохранилище в Свердловской области

Спасатели переправили животное на берег.

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Спасатели помогли выбраться на берег с затянутого льдом Белоярского водохранилища в Свердловской области косуле, сообщает МЧС РФ.

Животное вышло на лед замерзшего водохранилища, однако обратно вернуться на берег по льду у него не получилось, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда и местные специалисты добрались до косули на судне на воздушной подушке. Они переправили животное на берег и на руках отнесли в лес.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга решил прогуляться на природе и обнаружил на льду на берегу реки Чусовой косулю, которая выбилась из сил, пытаясь добраться до берега. В результате мужчина спас животное, которое могло стать легкой добычей хищников.

Напомним, на Сахалине спасли занесенного в Красную книгу северного оленя, который запутался в старых проводах в лесу.

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