Сотрудники МЧС спасли косулю на водохранилище в Свердловской области

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-32123991&id=456243176&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Спасатели помогли выбраться на берег с затянутого льдом Белоярского водохранилища в Свердловской области косуле, сообщает МЧС РФ.

Животное вышло на лед замерзшего водохранилища, однако обратно вернуться на берег по льду у него не получилось, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда и местные специалисты добрались до косули на судне на воздушной подушке. Они переправили животное на берег и на руках отнесли в лес.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга решил прогуляться на природе и обнаружил на льду на берегу реки Чусовой косулю, которая выбилась из сил, пытаясь добраться до берега. В результате мужчина спас животное, которое могло стать легкой добычей хищников.