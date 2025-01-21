Сотрудник выиграл $820 тыс, но начальство хотело, чтобы он поделился с коллегами

Рабочий из Китая выиграл $820 тыс (~ 82,8 млн рублей) в лотерею на корпоративной вечеринке. Однако фирма попросила его вернуть выигрыш, чтобы джекпот можно было разделить между всеми участниками, — пишет South China Morning Post.
Недавно СМИ раскрыли подробности скандального инцидента, произошедшего в марте 2019 года. Сообщается, что неназванная компания в городе Нинбо (провинция Чжэцзян, КНР) во время проведения ежегодной корпоративной вечеринки раздала более 500 лотерейных билетов своим сотрудникам. Позднее стало известно, что один из них получил джекпот в размере $820 тыс (~ 82,8 млн рублей).
Когда руководство компании узнало о выигрыше, удачливого сотрудника настоятельно попросили вернуть билет, чтобы разделить денежный приз между всеми. Однако из-за решительного отказа обладателя джекпота к делу подключились полицейские, которые порекомендовали сотрудникам разрешить спор «законным путем».
Хотя пока неизвестно, чем именно завершилась история, в последнее время она вызвала ажиотаж и множественные споры в интернете. Тан Цайцзун, юрист из Бюро юстиции Нинбо, ознакомившись с делом, подчеркнул, что сотрудник имел полное право оставить денежный приз себе, так как компания совершила акт дарения.
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