Сотрудник выиграл $820 тыс, но начальство хотело, чтобы он поделился с коллегами

Хотя пока неизвестно, чем именно завершилась история, в последнее время она вызвала ажиотаж и множественные споры в интернете. Тан Цайцзун, юрист из Бюро юстиции Нинбо, ознакомившись с делом, подчеркнул, что сотрудник имел полное право оставить денежный приз себе, так как компания совершила акт дарения.