Сотрудник-невидимка. Семь способов стать более заметным на работе

Если мы можете рассказать что-то клиентам, пишите для них посты. Например, можно ответить на самые частые вопросы, которые задают клиенты службе поддержки. Эти посты не должны быть длинными. С ними могут помочь SMM-специалисты. При этом стоит договориться с ними и с начальством, что в тексте будет указан автор. Так вы станете видимым для коллег и клиентов, а потом и для руководства.