Сотрудник-невидимка. Семь способов стать более заметным на работе

Случается, что сотрудник работает хорошо, выполняет все задачи, но руководитель будто этого не замечает, то есть никак не выделяет и не поощряет его. «Лайфхакер» рассказал, как можно выйти из роли такой невидимки.
1. Фиксируйте свои достижения
Сядьте и распишите, как начиналась ваша работа. Укажите, какие у вас на первом этапе были навыки, обязанности, какие возникали сложности. Затем напишите, какие задачи стоят перед вами сейчас. Укажите свои текущие навыки и самые большие проблемы. Потом сравните оба списка. Вы увидите, как вы изменились, и это поможет стать увереннее в себе.
Затем запишите все свои успехи и достижения за прошедший год. И не помешает завести привычки фиксировать каждый новый успех. Можно, например, создать отдельную папку или закрытый канал в соцсетях, где вы будете собирать все свидетельства своего профессионализма. Это поможет доказать себе и окружающим, что ваш вклад в общий успех важен. В итоге вам будет легче выйти из тени.
2. Попросите обратную связь у руководства
Нередко в компаниях проводят встречи сотрудников с их руководителями для оценки результатов работы. Во время такого разговора можно обратить внимание на свои достижения и обсудить причины неудач.
Если у вас на работе нет такой практики, скажите начальнику, что хотите получить от него обратную связь, чтобы определить стратегию своего развития. Попросите назначить встречу и выделить на нее не меньше 40−50 минут.
Можно подготовить презентацию своих достижений. Обязательно нужно сформулировать вопросы, которые хотите прояснить. Возможно, после этого разговора вы перестанете быть для начальника незаметным сотрудником и перед вами откроются новые перспективы.
3. Активно общайтесь в рабочих чатах
Не стоит стесняться задавать коллегам вопросы, на которые вы не нашли ответ. И помогайте другим решать проблемы, если ранее с ними сталкивались.
Также в рабочих чатах можно предлагать новые идеи, обсуждать то, что предлагают коллеги. Это тоже поможет стать заметным на работе.
4. Появляйтесь в соцсетях и публичных каналах компании
Если мы можете рассказать что-то клиентам, пишите для них посты. Например, можно ответить на самые частые вопросы, которые задают клиенты службе поддержки. Эти посты не должны быть длинными. С ними могут помочь SMM-специалисты. При этом стоит договориться с ними и с начальством, что в тексте будет указан автор. Так вы станете видимым для коллег и клиентов, а потом и для руководства.
Если на эту работу уйдет много времени и сил, но она принесет пользу компании, можно будет поднять вопрос об увеличении зарплаты.
5. Ведите свои соцсети или профессиональные каналы
В них можно писать что-то интересное для коллег и клиентов. Например, рассказывать о том, что вам нравится в вашей работе. Можно отвечать и на околорабочие вопросы. Например, можно рассказать, как вы боретесь с выгоранием или какие советы у вас не сработали.
Также не помешает вступить в профессиональные сообщества и начать активно в них общаться. Тогда число ваших читателей может вырасти и вы станете более заметным сотрудником.
6. Станьте ментором для новичков
Возможно, у вас есть лайфхаки, которые помогают оптимизировать работу. А значит, что вам есть чем поделиться с новичками. Попробуйте предложить себя в менторы и расскажите шефу, как ваши идеи смогут помочь им быстрее адаптироваться. Возможно, после этого у вас появятся не только новые задачи, но и повысится зарплата. Попутно вы выйдите из зоны невидимости.
7. Предложите себя на роль спикера на профильном мероприятии
Если ваша компания участвует в конференциях, предложите себя в качестве спикера. Возможно, вы сможете оригинально выступить.
Предложите несколько тем. При этом выбирайте те, с которыми вы точно справитесь. Можно начать с малого — регулярно выступать на общих собраниях или планерках. Со временем вы перестанете быть невидимкой.
Тем временем экономист рассказал, как можно уговорить начальство поднять зарплату. Он призвал при разговорах на эту тему не ссылаться на личные обстоятельства.