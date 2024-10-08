Сотрудник музея случайно выбросил экспонат в мусорное ведро

Работа французского художника Александра Лаве под названием «Все хорошее время, что мы провели вместе» на первый взгляд кажется двумя выброшенными и помятыми пивными банками, но при более внимательном рассмотрении, отмечает газета, становится ясно, что на самом деле они тщательно расписаны вручную акриловыми красками и, по словам представителей LAM, на их создание ушло много времени и усилий.