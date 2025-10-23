Сотрудник ЦРУ: Трамп звонил в день рождения Путина, вопреки заявлению Белого дома

“Я был шокирован следующим. В то время, когда у нас были разведданные, они отличались от того, что говорил президент. Они создают свою собственную правду из этой информации. Сегодня я определил для себя — разведсообщество в США коррумпировано. Они не говорят: “Знали ли вы, что экономика в России терпит крах? Нет бензина на заправках”. Я ездил по Москве последние два дня. Я хотел бы, чтобы не было бензина, посмотрев на эти пробки. Я не мог в них находиться больше. Это ложь, а Трамп верит в это все. Ему это говорят, он в это верит. То, что о России приводится в цитатах официальных лиц из администрации, — это просто чушь”, — продолжил он.