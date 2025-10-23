Сотрудник ЦРУ: Трамп звонил в день рождения Путина, вопреки заявлению Белого дома

В новом выпуске ведущие обсудили отношение Дональда Трампа к России. Что значат его жесты и на самом ли деле он заинтересован в налаживании контактов между США и РФ. По мнению Ларри Джонсона, сейчас между странами складываются такие отношения, которых никогда не было.
«Честно говоря, Россия и США на самом деле уходят в такие отношения, которых никогда не было. Я подразумеваю следующее: в декабре 2023 года у меня состоялся короткий разговор с бывшим министром Сергеем Рябковым. Он говорил, что во времена Байдена даже не было человека, с кем можно говорить, — никакой коммуникации. Сейчас ведутся разговоры и жесты со стороны США, которые говорят, что мы хотим обеспечить ответственные отношения с Россией», — отметил эксперт.
Джонсон признался, что Путин и Трамп находятся в постоянном контакте. По данным его источников из Белого дома, американский президент все-таки поздравил российского лидера с днем рождения.
«У меня есть друг, который имеет доступ к Белому дому. На самом деле между Дональдом Трампом и президентом Путиным гораздо больше разговоров, переговоров. Это одна из тех причин. Трамп говорит что-то, а Путин и Лавров остаются спокойными, не реагируя на эти заявления. Например, в день рождения президента Путина Дональд Трамп позвонил ему и они вели переговоры в течение 40 минут. А Белый дом и Кремль не признали, что Трамп звонил в этот день. Но мой источник, который имеет доступ к информации со стороны Белого дома, сказал, что такой разговор состоялся. Мы видим со стороны Дональда Трампа — это просто шоумен. Он ведет себя как жесткий парень в общественном пространстве, готов сжечь Россию, но при этом звонит Путину со словами “Давайте, заканчивайте уже вопросы Украины, мы вернемся к нормальным отношениям между нашими государствами”, — рассказал он.
Джонсон поговорил и о роли Илона Маска. По его словам, предприниматель не относится к государственной системе, однако он раскрыл серьезные расходы в рамках нового министерства, коррупцию в структурах, подобных ЦРУ, вмешательства USAID в дела других государств, в том числе в массовые протесты на Украине в конце 2013-го — начале 2014-го, которые привели к Майдану.
“Маск на самом деле раскрыл это. Он говорил, что это полная коррумпированная система. Они не делают ничего, кроме как вмешиваются в дела других государств”, — подчеркнул Джонсон.
Эксперт также отметил, что ЦРУ действует в своих интересах и дает искаженную или ложную информацию президенту.
“Я был шокирован следующим. В то время, когда у нас были разведданные, они отличались от того, что говорил президент. Они создают свою собственную правду из этой информации. Сегодня я определил для себя — разведсообщество в США коррумпировано. Они не говорят: “Знали ли вы, что экономика в России терпит крах? Нет бензина на заправках”. Я ездил по Москве последние два дня. Я хотел бы, чтобы не было бензина, посмотрев на эти пробки. Я не мог в них находиться больше. Это ложь, а Трамп верит в это все. Ему это говорят, он в это верит. То, что о России приводится в цитатах официальных лиц из администрации, — это просто чушь”, — продолжил он.
Говоря о том, кто в этом заинтересован, Джонсон отметил, что все дело в деньгах и заработке на крупных контрактах на оборону.
“Стоит смотреть, где двигаются деньги. Война поддерживается олигархами. Владимир Зеленский — самый высокооплачиваемый актер сегодня в мире. В рамках разведсообщества бюрократия поражает. Связи между бюрократией, законодателями и ВПК — деньги двигаются по кругу. Это не позволяет президенту добиться мира. Во время первого президентского срока Трампа были попытки для того, чтобы испортить отношения между Россией и США. Честно говоря, США и Россия имеют гораздо больше общего. Россия не вела себя агрессивно… Президент Путин предлагал вступить в НАТО, сотрудничать. США сказали “Нет”. Почему? Если скажут “Да”, то мы не сможем оправдывать бюджеты на оборону в триллион долларов”, — резюмировал Джонсон в эфире шоу “Центральный канал” на платформе VK.