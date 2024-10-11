Сотня голодных енотов окружила дом американки

По ее словам, она на протяжении 35 лет подкармливала этих животных. Однако шесть недель назад количество желающих поесть за ее счет вышло из-под контроля. После того, как женщина не смогла пройти в дом, ей пришлось вызвать полицию. Прибывшие на место правоохранители «были шокированы» увиденным. Американка рассказала, что некоторые животные стали более агрессивными и требовали еду, когда она шла от дома к своей машине.