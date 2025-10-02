Сотни тысяч детей мигрантов в России не учатся в школах, заявил глава СПЧ

«Иногда у нас в России тоже машут рукой — да ладно, пусть они как хотят, так и живут. Это неправильно. Так нельзя. Нельзя на это махать рукой. Надо, видимо, готовить детей заранее, если родители хотят, чтобы они ехали в Россию. Надо продумывать, если уж безвыходная ситуация, как детей учить русскому языку в России. Это все сложные организационные задачи», — сказал глава СПЧ.