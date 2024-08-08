Сотни миллиардов планет вычеркнули из списка пригодных для жизни

Красные карлики — это звезды меньше Солнца, к тому же относительно холодные. Однако это делает их более долговечными: жизненный цикл у них в сотни раз больше, чем у желтых карликов, которым является и наше светило. Поэтому ученые возлагали на красных карликов бо́льшие надежды: они давали бы возможность простейшим формам жизни развиться в высшие организованные формы за миллиарды лет своего существования. Кроме того, красных карликов в разы больше, чем остальных типов звезд. В Млечном Пути они составляют три четверти всех звезд.