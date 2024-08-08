Сотни миллиардов планет вычеркнули из списка пригодных для жизни

Астрофизики из США и Великобритании обнаружили, что самые распространенные звезды нашей галактики — красные карлики — поражают свои планеты сверхсильными ультрафиолетовыми вспышками, что делает их непригодными для жизни. Это серьезно снижает число потенциальных звездных систем в Млечном Пути, которые могли быть или стать обитаемыми. Ранее ученые считали, что у планет вокруг красных карликов больше шансов для высокоорганизованной жизни.
Команда проанализировала данные космического телескопа GALEX, который прекратил работу уже более десяти лет назад. Аппарат сканировал галактики в ультрафиолетовом диапазоне и успел отследить вспышки от 300 тысяч ближайших к Солнечной системе звезд. Теперь исследователи применили современные технологии и мощности для изучения гигабайтов данных телескопа. Это привело к совершенно новым представлениям о красных карликах, говорят авторы.
Что такое красный карлик и при чем тут внеземная жизнь?
Красные карлики — это звезды меньше Солнца, к тому же относительно холодные. Однако это делает их более долговечными: жизненный цикл у них в сотни раз больше, чем у желтых карликов, которым является и наше светило. Поэтому ученые возлагали на красных карликов бо́льшие надежды: они давали бы возможность простейшим формам жизни развиться в высшие организованные формы за миллиарды лет своего существования. Кроме того, красных карликов в разы больше, чем остальных типов звезд. В Млечном Пути они составляют три четверти всех звезд.
Но из данных GALEX о красных карликах стало ясно, что излучение от их вспышек в 3−12 раз выше, чем ожидалось. А значит, эти вспышки могут быть смертельно опасны для любой жизни. В том числе излучение такой силы грозит разрушением атмосфер планет и уничтожением сложных молекул, являющихся «строительными блоками» для жизни.
«Считалось, что немногие звезды генерируют вспышки с достаточным количеством ультрафиолетового излучения, чтобы повлиять на обитаемость планеты. Наши результаты показывают, что гораздо больше звезд могут обладать такой способностью».
Результаты исследования, по признанию астрофизиков, ставят под сомнения предыдущие представления ученых о пригодности для жизни экзопланет в Млечном Пути и за его пределами. Распространенность красных карликов и интенсивность их вспышек может исключить сотни миллиардов планет из списка потенциально обитаемых.
Хотя их постоянное излучение может быть относительно слабым, вспышки этих звезд, вероятно, раньше недооценивали. Команда пока не может ответить на вопрос, что именно вызывает эти сверхмощные ультрафиолетовые вспышки. Ученые надеются выяснить их источник, получив больше данных от космических телескопов.