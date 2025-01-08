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Сосуществование: как виды приспосабливаются к жизни с людьми

Уменьшающиеся в размерах деревья и слоны без бивней.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail

От высочайших гор до глубин океана — влияние человечества коснулось каждой части Земли. Многие животные и растения эволюционировали, чтобы приспособить к жизни с людьми.

В The Guardian рассказали об изменениях видов, которые произошли в XXI веке.

Усыхающие красные деревья

Красное дерево известно своей прочностью и устойчивостью к гниению. Самые крупные деревья, важнейшие составляющие экосистем тропических лесов, вырубались ради древесины, и в некоторых странах с 1970 года их популяция сократилась более чем на 70%.

Хотя старовозрастные деревья в значительной степени исчезли, сам вид по-прежнему широко распространён во многих регионах, однако теперь он растет в другой форме.

Сейчас молодые деревья больше не достигают крупных размеров. И если раньше они вырастали до 20 метров в высоту, то сейчас вид больше напоминает кустарники.

Гнезда с шипами

Источник: Auke-Florian Hiemstra/Courtesy of Natural History Museum Rotterdam

Исследователи обнаружили, что сороки покрывают свои куполообразные гнезда ветками колючих кустарников, чтобы отпугнуть хищников, ворующих яйца, таких как вороны.

Иногда птицы вьют гнезда из искусственных материалов.

Морские звезды в необычных местах

Впервые описанный учеными в 2018 году Astrophiura caroleae, новый вид хрупкой морской звезды, встречается на глубине около 300 метров у побережья Кюрасао в Карибском море. Причем эти существа были замечены только на выброшенных стеклянных бутылках.

Однако один из найденных экземпляров жил на резиновой шине. Считается, что представители этого рода специализируются на твердом субстрате — то есть в основном живут на камнях. Этот вид, похоже, сохраняет традицию, поэтому базируется на мусоре.

Улитки со светлыми панцирями

Источник: Biosphoto/Alamy

Используя фотографии виноградных улиток, собранные тысячами гражданских учёных в Нидерландах, исследователи обнаружили, что у существ, живущих в центре города, раковины стали более бледными.

Ученые считают, что такое изменение необходимо улиткам для выживания в условиях городов, в которых температура может быть на 8 выше, чем в сельской местности.

Улитки в темных раковинах, как правило, сильнее нагреваются, рискуя погибнуть от перегрева. Вероятно, благодаря бледному цвету раковины они чувствуют себя достаточно комфортно в самые жаркие дни лета в городе.

Ласточки с более короткими крыльями

В юго-западной части Небраски в скалы часто врезаются пролетающие мимо автомобили, в которых гнездятся ласточки-береговушки. Долгосрочное исследование, опубликованное в 2013 году, показало, что птицы адаптировались к риску быть сбитыми, укоротив свои крылья.

Более короткие крылья делают ласточек более маневренными, в то время как птицы с более длинными крыльями погибают чаще.

Слоны теряют бивни

Источник: Unsplash

Во время гражданской войны в Мозамбике из-за браконьерства со стороны боевиков численность африканских саванных слонов в национальном парке Горонгоса сократилась более чем на 90%. Сейчас популяция восстанавливается, но у многих самок нет бивней.

По словам исследователей, слоны без бивней реже становятся жертвой браконьеров. Причем такое же изменение у слонов было зафиксировано и в Танзании.

Ранее биологи объяснили, как комары пережили динозавров.