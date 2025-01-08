Сосуществование: как виды приспосабливаются к жизни с людьми

От высочайших гор до глубин океана — влияние человечества коснулось каждой части Земли. Многие животные и растения эволюционировали, чтобы приспособить к жизни с людьми.
В The Guardian рассказали об изменениях видов, которые произошли в XXI веке.
Усыхающие красные деревья
Красное дерево известно своей прочностью и устойчивостью к гниению. Самые крупные деревья, важнейшие составляющие экосистем тропических лесов, вырубались ради древесины, и в некоторых странах с 1970 года их популяция сократилась более чем на 70%.
Хотя старовозрастные деревья в значительной степени исчезли, сам вид по-прежнему широко распространён во многих регионах, однако теперь он растет в другой форме.
Сейчас молодые деревья больше не достигают крупных размеров. И если раньше они вырастали до 20 метров в высоту, то сейчас вид больше напоминает кустарники.
Гнезда с шипами
Исследователи обнаружили, что сороки покрывают свои куполообразные гнезда ветками колючих кустарников, чтобы отпугнуть хищников, ворующих яйца, таких как вороны.
Иногда птицы вьют гнезда из искусственных материалов.
Морские звезды в необычных местах
Впервые описанный учеными в 2018 году Astrophiura caroleae, новый вид хрупкой морской звезды, встречается на глубине около 300 метров у побережья Кюрасао в Карибском море. Причем эти существа были замечены только на выброшенных стеклянных бутылках.
Однако один из найденных экземпляров жил на резиновой шине. Считается, что представители этого рода специализируются на твердом субстрате — то есть в основном живут на камнях. Этот вид, похоже, сохраняет традицию, поэтому базируется на мусоре.
Улитки со светлыми панцирями
Используя фотографии виноградных улиток, собранные тысячами гражданских учёных в Нидерландах, исследователи обнаружили, что у существ, живущих в центре города, раковины стали более бледными.
Ученые считают, что такое изменение необходимо улиткам для выживания в условиях городов, в которых температура может быть на 8 выше, чем в сельской местности.
Улитки в темных раковинах, как правило, сильнее нагреваются, рискуя погибнуть от перегрева. Вероятно, благодаря бледному цвету раковины они чувствуют себя достаточно комфортно в самые жаркие дни лета в городе.
Ласточки с более короткими крыльями
В юго-западной части Небраски в скалы часто врезаются пролетающие мимо автомобили, в которых гнездятся ласточки-береговушки. Долгосрочное исследование, опубликованное в 2013 году, показало, что птицы адаптировались к риску быть сбитыми, укоротив свои крылья.
Более короткие крылья делают ласточек более маневренными, в то время как птицы с более длинными крыльями погибают чаще.
Слоны теряют бивни
Во время гражданской войны в Мозамбике из-за браконьерства со стороны боевиков численность африканских саванных слонов в национальном парке Горонгоса сократилась более чем на 90%. Сейчас популяция восстанавливается, но у многих самок нет бивней.
По словам исследователей, слоны без бивней реже становятся жертвой браконьеров. Причем такое же изменение у слонов было зафиксировано и в Танзании.
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