Состояние популяции тюленей в Белом море изучат для возможного промысла

Как указывает губернатор, промысел гренландского тюленя и кольчатой нерпы на протяжении нескольких веков являлся традиционным для жителей беломорского побережья и основой экономики целых районов. Но с 2004 года в течение трех лет рыболовецкие колхозы полностью отказались от проведения зверобойной кампании. Причины вполне объективные: рост цен на топливо и ГСМ, введение сбора на добычу морского зверя повлекли за собой серьезный рост себестоимости продукции и падение уровня добычи. За период с 2000 по 2007 год добыча гренландского тюленя снизилась почти в 300 раз (с 15 600 до 55 штук взрослых особей). Снижение ставки сбора за пользование объектами водных биоресурсов рентабельность промысла морского зверя не повысили.