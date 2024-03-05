Состояние популяции тюленей в Белом море изучат для возможного промысла

АРХАНГЕЛЬСК, 5 марта. /ТАСС/. Ученые исследуют состояние популяции морских млекопитающих в Белом море. Как написал в Telegram-канале глава Архангельской области Александр Цыбульский, результаты исследований важны для региона, поскольку рассматривается вопрос о возможном возобновлении промысла тюленя.
Губернатор обсуждал вопрос возобновления добычи морского зверя в Белом море на встрече с жителями Мезенского округа в конце февраля.
«Очередная экспедиция Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) отправилась в Белое море для изучения состояния запасов морских млекопитающих. Работают с использованием беспилотных летательных аппаратов. Для Архангельской области результаты этих исследований крайне важны, — написал Цыбульский. — Вопрос о рациональном использовании водных биоресурсов остается открытым на фоне появления спроса на продукцию из морского зверя со стороны фармпроизводителей и легкой промышленности. Работаем над поиском механизма, интересного и для бизнеса, и для государства — с точки зрения занятости населения и роста бюджетных доходов».
Как указывает губернатор, промысел гренландского тюленя и кольчатой нерпы на протяжении нескольких веков являлся традиционным для жителей беломорского побережья и основой экономики целых районов. Но с 2004 года в течение трех лет рыболовецкие колхозы полностью отказались от проведения зверобойной кампании. Причины вполне объективные: рост цен на топливо и ГСМ, введение сбора на добычу морского зверя повлекли за собой серьезный рост себестоимости продукции и падение уровня добычи. За период с 2000 по 2007 год добыча гренландского тюленя снизилась почти в 300 раз (с 15 600 до 55 штук взрослых особей). Снижение ставки сбора за пользование объектами водных биоресурсов рентабельность промысла морского зверя не повысили.
«Нужно понимать, что порядка 90% всех материальных затрат зверобойной кампании финансируется на ее подготовительном этапе. Это в первую очередь завоз авиационного топлива (промысел ведется авиатранспортом), подготовка мест базирования вертолетов и баз для обработки шкур, создание бытовых условий для проживания экипажей и звероловов. Кроме того, сама кампания сильно ограничена по времени. Это всего два месяца в году, март-апрель», — добавил он.
По ранее проведенным ВНИРО исследованиям, популяция морского зверя в бассейне Белого моря превышает 1,6 млн взрослых особей. При этом тюлени-двухлетки поедают 10−12 кг рыбы в сутки, а те, что старше — до 30 кг. По данным ученых, при численности в 1,5 млн голов годовой объем потребления различных видов водно-биологических ресурсов беломорской популяцией гренландского тюленя может составить более 1 млн тонн, что означает прямую и острую конкуренцию между морскими млекопитающими и промышленным рыболовством.