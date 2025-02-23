Состояние полета. Как поймать поток и создать что-то удивительное

Так, Джон Куниос и Дэвид Розен, которые занимаются исследованиями работы мозга, обнаружили два режима творчества. Первый — долгий труд без впечатляющих результатов. Второй — состояние полета, или потока. Как раз в нем человек может за минуты создать настоящий шедевр. Причем это состояние — следствие монотонного труда. Иными словами, чем чаще человек работает в первом режиме, тем скорее он научится переходить во второй.