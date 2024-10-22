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Состояние людей улучшилось, доходы не упали: результаты эксперимента с четырехдневкой

В последнее время общественность активно обсуждает идею введения четырехдневной рабочей недели. Кто-то считает, что это будет полезно для сотрудников, кто-то высказывается против такого графика. Недавно эксперимент, посвященной этой теме, провели в Германии. Исследователи пришли к интересным выводам.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Как пишет Bloomberg, эксперимент длился шесть месяцев. Люди работали четыре дня в неделю, при этом им сохранили прежнюю зарплату. В итоге физическое и психическое состояние сотрудников улучшилось, а искать новых работников фирмам стало проще. Интересно, что прибыль и доходы компаний остались на стабильном уровне.

Чтобы подтвердить результаты, ученые измерили уровень кортизола работников. Анализы показали, что четырехдневка снижает стресс и повышает продуктивность.

Таким образом, сокращенная рабочая неделя делает компании успешнее, а сотрудников — счастливее. Благодаря третьему выходному в неделю люди могут позаботиться о своем здоровье, уделить больше времени семье и восстановить силы. Неудивительно, что теперь сотрудники не хотят работать по пятницам.

Ранее российские психологи рассказали о плюсах и минусах четырехдневки. Такой график может не подойти некоторым работникам.