Состояние людей улучшилось, доходы не упали: результаты эксперимента с четырехдневкой

Как пишет Bloomberg, эксперимент длился шесть месяцев. Люди работали четыре дня в неделю, при этом им сохранили прежнюю зарплату. В итоге физическое и психическое состояние сотрудников улучшилось, а искать новых работников фирмам стало проще. Интересно, что прибыль и доходы компаний остались на стабильном уровне.
Чтобы подтвердить результаты, ученые измерили уровень кортизола работников. Анализы показали, что четырехдневка снижает стресс и повышает продуктивность.
Таким образом, сокращенная рабочая неделя делает компании успешнее, а сотрудников — счастливее. Благодаря третьему выходному в неделю люди могут позаботиться о своем здоровье, уделить больше времени семье и восстановить силы. Неудивительно, что теперь сотрудники не хотят работать по пятницам.
Ранее российские психологи рассказали о плюсах и минусах четырехдневки. Такой график может не подойти некоторым работникам.