Состояние людей улучшилось, доходы не упали: результаты эксперимента с четырехдневкой

Как пишет Bloomberg, эксперимент длился шесть месяцев. Люди работали четыре дня в неделю, при этом им сохранили прежнюю зарплату. В итоге физическое и психическое состояние сотрудников улучшилось, а искать новых работников фирмам стало проще. Интересно, что прибыль и доходы компаний остались на стабильном уровне.