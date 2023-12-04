Составлен список вещей, которые чаще всего крадут из европейских отелей 4* и 5*

Взять на память из отельного номера мыло или ручку кажется многим постояльцам чем-то совершенно безобидным. Однако, как выясняется, существуют люди, которые, покидая номер, забирают с собой приглянувшиеся им телевизоры, матрасы, пианино и другие весьма дорогие и габаритные предметы. Причем воровством занимаются люди явно не бедные ― постояльцы четырех- и пятизвездочных отелей, — правда, их предпочтения несколько различаются.

Портал Wellness Heaven опросил 1376 менеджеров 4-звездочных и 5-звездочных отелей, расположенных, в основном, в Европе, по поводу того, какие вещи чаще всего крадут гости.

На вершине списка, как и ожидалось, находятся полотенца и банные халаты. Далее следуют вешалки, ручки, косметика, батарейки, столовые приборы, предметы искусства, планшеты, одеяла, подушки, посуда, кофемашины, пульты от телевизоров и фены. Среди самых странных предметов краж, не вошедших в список — сантехника из ванной комнаты (сиденье унитаза, раковина, головка душа и даже сливная труба), огромное фортепьяно, дверные номера, деревянные скамейки из сауны, стереосистема.

Когда авторы опроса разделили отели по странам, оказалось, что тут наблюдаются некоторые различия. Так, из немецких и британских отелей постояльцы, в основном, крадут, кроме полотенец и халатов, косметику и туалетные принадлежности.

Гости австрийских отелей больше нацелены на удовольствия — у них в топе посуда и кофемашины. Постояльцы американских гостиниц предпочитают подушки и батарейки, итальянских — винные бокалы, швейцарских — фены для волос, а французских — телевизоры и пульты от них. Клиенты нидерландских отелей оказались самыми практичными — они чаще всего забирают с собой электрические лампочки и туалетную бумагу.

Но больше всего авторов опроса удивила разница в предпочтениях между клиентами 4-звездочных и 5-звездочных отелей. Последние оказались особенно охочи до дорогих вещей. Так, вероятность того, что из номера 5-звездочного отеля будет украден планшет, в шесть раз выше, чем в случае 4-звездочного отеля.

Среди постояльцев отелей класса люкс особенной «любовью» пользуются предметы искусства, телевизоры, матрасы — эти вещи гораздо чаще воруют гости именно 5-звездочных, а не 4-звездочных отелей. Последние чаще довольствуются вполне обыденными, практичными «сувенирами» — теми же полотенцами, вешалками, батарейками и телевизионными пультами управления.