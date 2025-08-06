Составлен рейтинг самых впечатляющих городов России

«В любимых городах 65% опрошенных проводят от трех до семи дней. Почти половина (45%) оценила расходы на последнее путешествие в 20−50 тысяч рублей на человека. Самым дорогим направлением стал Мурманск: 25% туристов потратили более 100 тысяч рублей. Отдать 100 тысяч рублей на человека пришлось 37% респондентов в Сочи и 32% в Калининграде. При этом мы видим, как с начала 2025 года продолжает расти глубина бронирования для туров, отелей и билетов. Если бронировать заранее, можно сэкономить до 30% бюджета».