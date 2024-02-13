Составлен рейтинг самых популярных у туристов регионов России

Первое место занял Краснодарский край — его посетили 53,5 процента опрошенных путешественников. Именно там находятся основные южные города и черноморские курорты, на которых часто отдыхают россияне.
На второй строчке оказалась Ленинградская область. Санкт-Петербург и его окрестности посетили 51,7 процента респондентов. Северная столица многих привлекает широкими возможностями экскурсионного и культурного отдыха, а в области можно отдохнуть на Финском заливе или покататься зимой на лыжах.
Столица и окрестности заняли третье место: Москву и область отметили 42,8 процента опрошенных. В город приезжают в основном для посещения достопримечательностей, походов по музеям и театрам. В области можно отдохнуть в одном из многочисленных загородных отелей. К тому же мегаполис является отправной точкой для путешествий за границу для многих жителей регионов.
Также в пятерку вошли Республика Татарстан (28,1 процента), привлекающая своей культурой, и Калининградская область (24,1 процента), куда едут изучать достопримечательности самого западного города России и купаться в Балтийском море.
В десятке оказались Республика Карелия (19,3 процента), интересная в первую очередь отдыхом на природе, Нижегородская область (15,6 процента), ставшая новым молодежным центром, Свердловская область (14,6 процента), Ставропольский край (14,2 процента) и Иркутская область (13,7 процента), куда едут за природными красотами, свежим воздухом и активными выходными.
Помимо этого, многие путешественники отмечали Новосибирскую, Ярославскую, Волгоградскую и Владимирскую области. Также многие россияне уже открыли для себя Республику Дагестан, Самарскую и Ростовскую области, Горный Алтай, Тульскую и Мурманскую области.