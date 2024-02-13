Составлен рейтинг самых популярных у туристов регионов России

Столица и окрестности заняли третье место: Москву и область отметили 42,8 процента опрошенных. В город приезжают в основном для посещения достопримечательностей, походов по музеям и театрам. В области можно отдохнуть в одном из многочисленных загородных отелей. К тому же мегаполис является отправной точкой для путешествий за границу для многих жителей регионов.