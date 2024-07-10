Составлен рейтинг самых богатых мировых лидеров

Первое место с большим отрывом занимает премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, который приступил к своим обязанностям в мае 2024 года. Его годовой доход, включающий различные бонусы и «тринадцатую» зарплату, оценивается в 1,61 млн долларов. Более чем вдвое меньше (695 тыс. долларов) зарабатывает глава администрации Гонконга Джон Ли Качхиу, но это данные за 2022 год. Далее в списке идут президент Швейцарии Виола Амерд (530 тыс.), президент США Джо Байден (400 тыс.) и премьер-министр Австралии Энтони Албаниз (390 тыс.).