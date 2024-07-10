Составлен рейтинг самых богатых мировых лидеров

Состояния богатейших людей мира исчисляются десятками миллиардов долларов. Лидеры некоторых стран, вероятно могут составить им конкуренцию по этому показателю, но если речь идет об официальных доходах, то на фоне владельцев крупных международных компаний, президенты и премьер-министры разных стран зарабатывают сущие копейки.
И все же, среди них есть свои богачи. Портал Visual Capitalist подготовил топ-10 мировых лидеров по уровню доходов в 2024 году. В приведенной инфографике использованы данные из официальных источников с пересчетом официальных годовых зарплат в доллары США.
Первое место с большим отрывом занимает премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, который приступил к своим обязанностям в мае 2024 года. Его годовой доход, включающий различные бонусы и «тринадцатую» зарплату, оценивается в 1,61 млн долларов. Более чем вдвое меньше (695 тыс. долларов) зарабатывает глава администрации Гонконга Джон Ли Качхиу, но это данные за 2022 год. Далее в списке идут президент Швейцарии Виола Амерд (530 тыс.), президент США Джо Байден (400 тыс.) и премьер-министр Австралии Энтони Албаниз (390 тыс.).
Во вторую пятерку рейтинга попали канцлер Германии Олаф Шольц (367 тыс.), председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (364 тыс.), канцлер Австрии Карл Нехаммер (307 тыс.), премьер-министр Канады Джастин Трюдо (292 тыс.) и премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон (288 тыс.). Таким образом, по уровню доходов последний уступает премьер-министру Сингапура почти в шесть раз.