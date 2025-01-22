Составлен портрет среднестатистического россиянина

Отдыхает среднестатистический россиянин в отпуске и в период календарных праздников, чаще всего с семьей или родственниками. В отпуске он предпочитает поездки по новым городам России, а на короткие праздники отдыхает он в основном на даче или за городом, в том числе во время майских и новогодних праздников. Если дачи нет, на лето россиянин может арендовать загородный дом. Также летом он любит ходить на пикники в лесу и жарить шашлыки.