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Сосисочные киоски Вены включили в список культурного наследия ЮНЕСКО

Венские колбасные лавки стали нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО, сообщает издание FAZ.

Источник: РБК

«Венский колбасный киоск — это не только место кулинарных изысков, но и живой символ венского образа жизни. Присвоение ему статуса нематериального культурного наследия является частью традиции, гостеприимства и разнообразия города», — заявил мэр Вены Михаэль Людвиг.

Помимо колбасных ларьков, были включены еще три культурных объекта:

  • Новогодняя извинительная открытка в Тироле на западе Австрии. Она была популярна в XIX — начале XX века. Купивший такую открытку, освобождался от обязанности письменно поздравлять всех родственников, знакомых, коллег и начальство с Новым годом;
  • «Шифферзац» в Штирии — это традиция, согласно которой в День Святого Николая дети мастерят маленькие бумажные кораблики, в которые кладут сладости, орехи и другие мелочи;
  • Сайдпайп — традиционный деревянный духовой инструмент с шестью отверстиями для пальцев.

В сентябре 2023 года Астрономическую обсерваторию имени В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета (КФУ) внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Решение было принято в ходе 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в Саудовской Аравии.