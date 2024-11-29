Сосисочные киоски Вены включили в список культурного наследия ЮНЕСКО

«Венский колбасный киоск — это не только место кулинарных изысков, но и живой символ венского образа жизни. Присвоение ему статуса нематериального культурного наследия является частью традиции, гостеприимства и разнообразия города», — заявил мэр Вены Михаэль Людвиг.