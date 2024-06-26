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Сосет под ложечкой: что это значит и где находится ложечка

Сосет под ложечкой во многих случаях, например, когда лифт начинает ехать вниз или когда что-то идет не по плану. А где находится эта ложечка и почему она именно так называется?

Источник: Freepik

Когда человек говорит «у меня засосало под ложечкой», это означает, что он испытывает неприятные ощущения в верхней части живота при голоде или тревоге. И у этого состояния есть научное название — эпигастралгия.

Почему «ложечка»? Раньше так называли место соединения ребер над желудком. Если его пощупать или посмотреть на изображение скелета, можно отметить сходство между мечевидным отростком грудины и ложкой.

Сосать под ложечкой может во многих случаях. Таким образом желудок, поджелудочная железа или нервное сплетение, находящееся в этом месте, подает сигналы. Организм таким образом сообщает, что пора что-то съесть или выпить воды, чтобы перебить чувство голода.

Ранее в редакции «Мел» рассказали, что значит слово «приспичило» и какое отношение к нему имеют спички.

Анна Морозова