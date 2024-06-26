Сосет под ложечкой: что это значит и где находится ложечка

Когда человек говорит «у меня засосало под ложечкой», это означает, что он испытывает неприятные ощущения в верхней части живота при голоде или тревоге. И у этого состояния есть научное название — эпигастралгия.
Почему «ложечка»? Раньше так называли место соединения ребер над желудком. Если его пощупать или посмотреть на изображение скелета, можно отметить сходство между мечевидным отростком грудины и ложкой.
Сосать под ложечкой может во многих случаях. Таким образом желудок, поджелудочная железа или нервное сплетение, находящееся в этом месте, подает сигналы. Организм таким образом сообщает, что пора что-то съесть или выпить воды, чтобы перебить чувство голода.
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Анна Морозова