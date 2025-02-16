Соседи, ремонт и ЖКХ: Как выбить скидку при покупке квартиры

Впрочем, внимательно ознакомиться с жалобами жильцов можно и на форумах или агрегаторах, где люди с удовольствием оставляют комментарии. Кроме того, следует изучить планы по будущему строительству вокруг. Работы под окнами, шум от дороги, плохой вид — всё это повод требовать скидку. Анализ рынка и сравнение цен, сезонность и юридические особенности жилья тоже помогут сэкономить.