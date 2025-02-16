Соседи, ремонт и ЖКХ: Как выбить скидку при покупке квартиры

«Бывают случаи, когда за содержание однокомнатной квартиры без учёта коммунальных платежей приходится платить десятки тысяч рублей в месяц. Если такие затраты кажутся завышенными, это повод настаивать на снижении стоимости жилья», — отметил он в интервью «Газете.ru».
Если в квартире выполнена отделка, то можно пригласить технического специалиста для поиска дефектов ремонта. Или запросить план БТИ и проверить, нет ли незаконной перепланировки. Неотремонтированный подъезд — ещё один повод просить скидку. К слову, имеет смысл пройтись по подъезду и пообщаться с соседями. Все их жалобы в дальнейшем помогут сбить цену.
Впрочем, внимательно ознакомиться с жалобами жильцов можно и на форумах или агрегаторах, где люди с удовольствием оставляют комментарии. Кроме того, следует изучить планы по будущему строительству вокруг. Работы под окнами, шум от дороги, плохой вид — всё это повод требовать скидку. Анализ рынка и сравнение цен, сезонность и юридические особенности жилья тоже помогут сэкономить.
«Если у квартиры несколько собственников или в сделке участвует материнский капитал или другие обременения, процесс оформления может затянуться, а значит, есть шанс договориться о дополнительной скидке», — заключил эксперт.
Ранее Life.ru выяснил, что россияне рискуют лишиться жилья из-за долга по ЖКУ всего после месяца просрочки. Также эксперты рассказали, что выгоднее: купить квартиру или арендовать. Кстати, с 1 марта установятся неожиданные цены на аренду квартир.