Соседи, но не друзья? Чем карелы отличаются от финнов

В тоже время на территории будущей Руси финно-угорские племена играли гораздо более значимую роль. Достаточно вспомнить, что в легендарном призвании варягов участвовали два славянских племени — словене ильменские и кривичи, и два финно-угорских — меря и чудь. Сначала они совместно выгнали «беспредельщиков» из числа скандинавов за море, а потом, не сумев договориться между собой, победители пригласили третейского судью со стороны, которым и оказался Рюрик. С него и началась правящая династия Рюриковичей, князья которой вскоре оказались на престолах всех русских городов от Полоцка до Киева.