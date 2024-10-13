Соседи, но не друзья? Чем карелы отличаются от финнов

410 лет назад, в конце 1614 года завершись основные боевые действия в ходе очередной русско-шведской войны, итогом которой стало подписание знаменитого Столбовского мира. По его итогам в состав Швеции вошла территория Карельского перешейка, а жившие на этих землях карелы потянулись вглубь России. И когда спустя сто лет Петр Первый вернул эти территории России они уже оказались заселены финнами.
Из-за чего карелы предпочли оставить свою родину, насколько близко родство карелов и финнов, и почему карелы не поддерживали захватнические планы западных соседей России?
Древние народы
Начиная с раннего Средневековья обширная территория от Урала и до Балтийского моря была заселена родственными племенами, которые разговаривали на диалектах одного и того же языка. Сейчас их называют финно-уграми, тем самым обозначая две крайние точки расселения этих племен — финны на севере и венгры (угры) на юге. Однако это именно современный научный термин, сами же финно-угры, разумеется, так себя никогда не именовали.
У каждого племени, расселившегося по обширной территории, было собственное название. Когда в
Но по мере того, как народы жили бок о бок, и лучше узнавали друг друга, славяне начали выделять из общей массы «чуди» отдельные племена. Летописи сохранили часть этих названий — меря, весь, водь, ижора, эсты. На территории нынешней Финляндии обитали племена сумь и емь. Они первоначально также вошли в орбиту славянского влияния, и к X веку были подвластны (или, скорее, состояли в союзе) с Новгородом, однако позже эти территории были завоеваны Швецией в результате нескольких крестовых походов.
Примерно в те же годы предки будущих эстонцев попали под власть датчан, в результате чего самая западная часть финно-угорского мира была отторгнута от своих соплеменников.
В тоже время на территории будущей Руси финно-угорские племена играли гораздо более значимую роль. Достаточно вспомнить, что в легендарном призвании варягов участвовали два славянских племени — словене ильменские и кривичи, и два финно-угорских — меря и чудь. Сначала они совместно выгнали «беспредельщиков» из числа скандинавов за море, а потом, не сумев договориться между собой, победители пригласили третейского судью со стороны, которым и оказался Рюрик. С него и началась правящая династия Рюриковичей, князья которой вскоре оказались на престолах всех русских городов от Полоцка до Киева.
В 980-м году Русь принимает православие, и это еще больше отрывает основную массу финно-угорских народов от их западных, стремительно окатоличивающихся родственников. Под командованием шведских рыцарей они устраивают грабительские набеги на северо-западные окраины русского государства.
Так немало финнов было в войске ярла Биргера, которое на Неве разбил молодой князь Александр Ярославович, получивший после победы прозвище Невский. Помогали русским дружинникам воины финно-угорского народа ижора.
На пограничном рубеже
В этом вековом противостоянии особая роль выпала карелам, который жили тогда на территории современного Карельского перешейка.
Сами себя они называют karjalaižet, и по одной из версий это название происходит от слова Karja — крупный рогатый скот. То есть, карелы это — скотоводы. И именно этим они отличались от родственных соседних племён.
Понятно, что такое богатство привлекало к ним алчное внимание с Запада — к VII веку относится сообщение в «Саге об Инглингах», что конунг Ивар Широкие Объятья потерпел поражение от союзного войска карел и был убит в местности, именуемой Кирьялаботнар или «Карельские заливы».
Приходилось карелам отбиваться от захватчиков и позже — так первое упоминание о карелах в русских источниках это новгородская берестяная грамота от XI века, в которой сказано про нападение на них «литвы».
Справляться с агрессорами было сподручнее в союзе со славянами, поэтому с самых первых дней существования Новгорода в нём фиксируется присутствие карел. Союзное войска карел и новгородцев участвует как в ответных набегах на территорию Швеции (в 1187 году, к примеру, они сжигают древнюю шведскую столицу Сигтуну), так и в расширение Новгородской республики на восток. Карелов было немало среди знаменитых новгородских ушкуйников.
Они также постепенно расселяются с территории Карельского перешейка на север от Ладожского озера (это предки современных беломорских карелов, северной ветви народа) и к югу и востоку от Ладожского озера, вплоть до Онежского озера (предки олонецких карелов, южной ветви).
Две крепости
В 1293 году шведские рыцари захватывают карельское поселение на реке Вуокса, на берегу Финского залива, и основывают на сожженном городище Выборг, который становится опорой для дальнейшей агрессии. В ответ новгородцы ставят на той же Вуоксе, у места её впадения в Ладожское озеро крепость Корелу, которая уравновешивает натиск с запада.
Две крепости соперничают несколько веков, переживая штурмы и войны — пока в 1608 году царь Василий Шуйский не решает отдать эту территорию шведам без боя. В обмен на помощь в войне с поляками и Лжедмитрием.
Корела не покоряется. Почти полгода крепость отбивается от захватчиков, но так и не дождавшись помощи от центрального правительства (которое поддерживает шведов), обессиленный гарнизон капитулирует.
Новые российские власти, сменившие Шуйского, отказываются от его обещаний, начинается русско-шведская война 1610−1617 годов — и её ослабленная Смутой Россия проигрывает.
Шведы захватывают Карельский перешеек, побережье нынешнего Финского залива, территории вокруг Невы. Древние русские земли почти на сто лет переходят под власть шведской короны.
Местное население — прежде всего карелы — массово уезжают в Россию. Люди мигрируют семьями и деревнями, они не готовы мириться ни с религиозным гнётом, ни с новыми податями и налогами, которые вводят победители. Шведы пытаются их удерживать, требуют от русских пограничников не пропускать карелов через границу (с кого получать деньги, если все налогоплательщики разбежались?), но сочувствующие единоверцам русские воины закрывают глаза на миграцию.
Карелы массово расселяются по современной Новгородской, Тверской, Ярославской областям. Согласно переписи, к середине XIX века две трети карельского народа проживало именно на этих территориях — и только 30% в современной республике Карелия. Кстати, Александр Васильевич Суворов то ли сам был потоком карельских переселенцев, то ли очень близко с ними общался — во всяком случае, по оценке лингвистов, он писал письма на знакомом ему финском языке с типичными для карелов ошибками.
Шведы же заселили опустевший Карельский перешеек финскими переселенцами из внутренних губерний Финляндии. Так прародина всего карельского народа отошла в руки их западных родственников, с которыми они воевали столетиями.
При этом сами финны про родство помнили. Когда Элиас Лённрот создавал «Калевалу», то за рунами для эпоса он отправился именно на территорию беломорской Карелии — в Финляндии народные песни, которые жестко искоренялись господами-шведами, были прочно забыты, а вот в России они сохранились.
Захватить Карелию
И потому присоединение Карелии стало мечтой финских националистов.
Первые попытки захвата были предприняты сразу после провозглашения независимости Финляндии — на севере финны вторглись на карельскую территорию, и их пришлось останавливать англичанам (!), создавшим в Мурманске по просьбе местных карелов «Карельский легион». Командовавший им полковник Вудс оставил красочные мемуары о таёжной войне между карелами и финнами.
«В самом бою совершенно не признавались гуманные принципы ведения войны, за исключением одного, и то сомнительного, но применяемого обеими сторонами: когда быстрая смерть предпочиталась краткому и чрезвычайно мучительному плену. Стороннему наблюдателю, не прошедшему через подобные страдания, сложно оценить чувство, которое испытывал к противнику солдат, чей дом сгорел, а женщины были уведены .. сложно забыть резню в Лусалме, где враг был окружен, вытеснен на узкий песчаный берег и перебит до последнего человека, причем никто не предлагал и не просил пощады», — свидетельствует Вудс.
Так что, ни о какой дружбе или братстве между финнами и карелами говорить не приходилось. И это вновь подтвердилось, когда финские отряды дважды (в 1918 и 1920 годах) вторгались на территорию советской Карелии.
Каждый раз расчет строился на том, что карелы всеми силами поддержат любезных родственников, а Карелия присоединится к Финляндии — и каждый раз выяснялось, что массово воевать за финнов карелы не планируют. Даже если они не особенно рады колхозам и большевикам.
То же самое отношение проявилось и в 1941—1944 годах, когда финны в союзе с нацистской Германией сумели-таки оккупировать Карельский перешеек, часть Ленобласти и Карелии.
На захваченных землях все славянское население сгонялось в концлагеря, а «родственное» население — карелы, вепсы и другие финно-угры — получали права и привилегии. Но сформировать из карелов какие-либо вооруженные национальные соединения финны так и не смогли. Зато советские партизаны действовали вполне эффективно, опираясь как раз на помощь и участие местного карельского населения.
Так что, когда финны под натиском советских войск побежали из Карелии, провожать со слезами их никто не вышел.
На данный момент в России — по данным переписи — проживает более 60 тысяч карелов. Основная часть из них живет в Республике Карелия. Разумеется, потомков карел в России гораздо больше, но две трети выходцев с карельского перешейка за эти века давным-давно смешались с русским народом.
И когда у вас неожиданно начинает щемить сердце при просмотре советского кинофильма «А зори здесь тихие» или взгляде на могучие сосны, растущие на скалах в окружении безымянных озёр, как знать — не срабатывает ли то генетическая память о ваших не слишком далёких предках?