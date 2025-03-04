Сопроводительное письмо к резюме: используйте шанс привлечь внимание работодателя

Предлагаем выяснить, достаточно ли просто выложить профессиональную информацию о себе в своем аккаунте или лучше самому проявлять инициативу и откликаться на объявления? Расскажем, какую роль в успешном поиске играет сопроводительное письмо, нужно ли его составлять и как это делать правильно. Полезными советами с нами поделятся опытные HR-специалисты и подскажут, как выгодно отличаться от других соискателей и обращать на себя внимание рекрутеров.