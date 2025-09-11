Кто такой Ларри Эллисон, который обошел Маска в гонке миллиардеров

Во время утренних торгов акции Oracle, компании-разработчика корпоративного ПО, подскочили более чем на 40%. Это увеличило капитализацию компании до $960 млрд, а долю Эллисона (41%) — до $393 млрд, что на момент пика превысило состояние Маска ($384 млрд), согласно индексу миллиардеров Bloomberg.
Однако к концу дня акции Oracle скорректировались до $328 (+36%), а оценка доли Эллисона снизилась до $378 млрд, позволив Маску вновь возглавить рейтинг. Тем не менее, оба предпринимателя значительно опережают других технологических магнатов, таких как Марк Цукерберг и Джефф Безос.
Основу состояния 81-летнего Эллисона составляет Oracle, чьи облачные сервисы пользуются ажиотажным спросом у AI-компаний, включая разработчика ChatGPT — OpenAI. Но помимо этого у него есть доля в Tesla (где Маск — CEO), команда по парусному спорту, теннисный турнир Indian Wells и даже собственный гавайский остров Ланаи.
Эллисона и Маска связывают не только деловые, но и личные отношения. Сооснователь Oracle входил в совет директоров Tesla с 2018 по 2022 год и вложил $1 млрд в покупку Twitter (ныне X) по просьбе Маска.
Как пишет Уолтер Айзексон в биографии Маска, когда тот попросил Эллисона о финансировании, тот ответил: «Вложу миллиард — или сколько скажешь».
Эллисон — давний сторонник Дональда Трампа и участвовал вместе с ним в презентации проекта Stargate ($500 млрд инвестиций в ИИ-инфраструктуру США). Маск тоже поддерживал Трампа, пока их союз не распался в начале 2025 года.
Ранее Маск в своей соцсети написал, что в Европе вскоре начнётся процесс вымирания из-за рекордно низкого уровня рождаемости.