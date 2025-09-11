Кто такой Ларри Эллисон, который обошел Маска в гонке миллиардеров

Во время утренних торгов акции Oracle, компании-разработчика корпоративного ПО, подскочили более чем на 40%. Это увеличило капитализацию компании до $960 млрд, а долю Эллисона (41%) — до $393 млрд, что на момент пика превысило состояние Маска ($384 млрд), согласно индексу миллиардеров Bloomberg.