Сообщения о появившемся в сети телефоне главы семьи Усольцевых не подтвердились

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае. Но вскоре семья перестала выходить на связь. Спасатели организовали поиски, к которым присоединились более 80 человек, в том числе местные охотники и рыбаки. Предварительно, на людей мог напасть медведь — хищника запечатлел беспилотник. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело.

