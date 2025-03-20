Сонливость связали с повышенным риском развития деменции

Исследователи изучили режим сна 733 пожилых женщин. Средний возраст участниц составлял 83 года. Ученые хотели определить, связаны ли изменения в качестве их сна с риском развития деменции.
Женщины носили на запястьях устройства, отслеживающие их движения и продолжительность сна. На момент начала исследования ни у кого из участниц не было когнитивных нарушений.
Через пять лет, к концу исследования, у 13% испытуемых диагностировали деменцию. У 25 человек из них (8%) был устойчивый режим сна, у 39 (15%) наблюдалось ухудшение качества ночного отдыха, еще 29 (19%) ощущали сонливость.
После учета других факторов — возраста, уровня образования, наличия диабета и гипертонии — оказалось, что у тех, кто постоянно хотел спать, риск развития деменции был вдвое выше, чем у участниц с четким режимом сна.
Ученые сделали вывод, что изменения в цикле сна-бодрствования могут быть ранним маркером или фактором риска этого заболевания у пожилых женщин.
Это исследование дополнило ряд других научных работ, показывающих, что плохое качество сна в среднем возрасте, задержка фазы быстрого сна и длительный дневной отдых связаны с повышенным риском развития деменции. Результаты ученых из в Сан-Франциско опубликованы в журнале Neurology.
Ранее другие исследователи рассказали о влиянии плохого сна на психическое здоровье подростков. Эксперты выяснили, что в этом возрасте проблемы с ночным отдыхом могут привести к депрессии и тревожности.