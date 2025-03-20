Сонливость связали с повышенным риском развития деменции

Через пять лет, к концу исследования, у 13% испытуемых диагностировали деменцию. У 25 человек из них (8%) был устойчивый режим сна, у 39 (15%) наблюдалось ухудшение качества ночного отдыха, еще 29 (19%) ощущали сонливость.