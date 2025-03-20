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Сонливость связали с повышенным риском развития деменции

Постоянное желание лечь спать может быть опасным признаком. К такому выводу пришли ученые из Университета Калифорнии в Сан-Франциско.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Исследователи изучили режим сна 733 пожилых женщин. Средний возраст участниц составлял 83 года. Ученые хотели определить, связаны ли изменения в качестве их сна с риском развития деменции.

Женщины носили на запястьях устройства, отслеживающие их движения и продолжительность сна. На момент начала исследования ни у кого из участниц не было когнитивных нарушений.

Через пять лет, к концу исследования, у 13% испытуемых диагностировали деменцию. У 25 человек из них (8%) был устойчивый режим сна, у 39 (15%) наблюдалось ухудшение качества ночного отдыха, еще 29 (19%) ощущали сонливость.

После учета других факторов — возраста, уровня образования, наличия диабета и гипертонии — оказалось, что у тех, кто постоянно хотел спать, риск развития деменции был вдвое выше, чем у участниц с четким режимом сна.

Ученые сделали вывод, что изменения в цикле сна-бодрствования могут быть ранним маркером или фактором риска этого заболевания у пожилых женщин.

Это исследование дополнило ряд других научных работ, показывающих, что плохое качество сна в среднем возрасте, задержка фазы быстрого сна и длительный дневной отдых связаны с повышенным риском развития деменции. Результаты ученых из в Сан-Франциско опубликованы в журнале Neurology.

Ранее другие исследователи рассказали о влиянии плохого сна на психическое здоровье подростков. Эксперты выяснили, что в этом возрасте проблемы с ночным отдыхом могут привести к депрессии и тревожности.