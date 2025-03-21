Сонливость и бессонница: названы неочевидные признаки сахарного диабета

Ранее KP.RU сообщил, что по данным ВОЗ, количество людей с сахарным диабетом в 2022 году составило 800 млн человек. Это общемировая статистика. В 2021 году диабет и вызванные им осложнения стали причиной смерти более двух миллионов человек.