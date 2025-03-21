Сонливость и бессонница: названы неочевидные признаки сахарного диабета

Сахарный диабет может развиваться постепенно, заподозрить его можно по неспецифическим признакам, таким, как постоянная жажда или усталость. Об этих и других неочевидных симптомах заболевания сообщил NEWS.ru хирург Александр Умнов.
— В зоне риска люди старше 40 лет, страдающие ожирением, бессонницей и питающиеся несбалансированно. Симптомы: слабость, жажда, кожный зуд, замедление заживления ран, ухудшение зрения, усиление аппетита, — сказал собеседник издания.
По словам доктора, также следует обратить внимание на свое состояние тем, кто испытывает постоянную сонливость, частые позывы к мочеиспусканию.
Пациентам он рекомендовал контролировать уровень сахара в крови и обратиться к врачу для полной медицинской диагностики.
Ранее KP.RU сообщил, что по данным ВОЗ, количество людей с сахарным диабетом в 2022 году составило 800 млн человек. Это общемировая статистика. В 2021 году диабет и вызванные им осложнения стали причиной смерти более двух миллионов человек.
Сахарный диабет приводит к повреждениям и проблемам в работе разных органов, особенно глаз, почек, нервов, сердца и кровеносных сосудов.