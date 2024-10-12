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Сон во сне, змеи и покойники: толкование самых популярных снов

«Любой сон означает исполнение желания», — говорил Зигмунд Фрейд. Чтобы доказать это, ему пришлось много работать. Но сны иногда сильно пугают или кажутся бессмысленными. Разбираемся, что означают самые популярные из них.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Serene Arches

4 октября 1899 года вышла книга «Толкование сновидений» австрийского психолога Зигмунда Фрейда. На обложке стоит 1900-й год, и это не ошибка. Фрейд считал, что он сделал эпохальное открытие и решил, что будет очень кстати приурочить начало новой эры в психологии к началу нового века.

В честь этой даты разбираемся, к чему снятся кошки, женщины, мужчины, а также пугающие сны по соннику Фрейда и соннику XXI века.

Женщина во сне

Толкование по соннику Фрейда. Если девушка во сне видит неясную фигуру женщины, значит, в реальности у нее есть соперница в личной жизни.

Если же мужчина увидел во сне образ женщины, то он яро желает вступить в отношения, причем больше в интимные, чем романтические.

Толкование по соннику XXI века. Женщина во сне — предвестник сплетен, но более важно, какая была незнакомка. Так, если у нее длинные расчесанные волосы — то будет у вас счастье, а вот если они спутаны — к неприятностям. А вот если женщина лысая, значит, на ваше мнение не будут обращать внимание.

Мужчина во сне

Толкование по соннику Фрейда. Если молодой человек видит мужчину во сне, то в реальности у него может появиться соперник в романтических отношениях. А если женщине приснился мужчина, то ей не хватает ласки и внимания.

Толкование по соннику XXI века. Если во сне мужчина лысый — к уважению и богатству, а обнаженный мужчина означает удачу.

Может также присниться мертвый мужчина, и этого не стоит бояться, так как это знак того, что скоро появится еще один источник дохода.

Источник: Curated Lifestyle

Бывший парень/бывшая девушка во сне

Толкование по соннику Фрейда. Сон, в котором девушка видит бывшего парня, может стать предвестником серьезной ссоры с возлюбленным.

Однако сон имеет и более позитивную интерпретацию. Так, бывший молодой человек во мне может означать скорое начало новых отношений, замужество или предложение руки и сердца.

Для мужчин видеть бывшую девушку — к началу серьезных трудностей и разногласий с нынешней спутницей.

Толкование по соннику XXI века. Если вы во сне видите бывшую девушку, значит, вы до сих пор не можете отпустить прошлое. А оно создает рамки для вашего развития, как личности.

Негативные эмоции от встречи во сне с бывшим партнером — тоска по прошлой любви. Но желание возобновить отношения толкает на необдуманные поступки, которые принесут только разочарование и боль.

Покойники во сне

Толкование по соннику Фрейда. Фрейд считает, что покойники во сне приходят для того, чтобы о чем-то предупредить об опасности или дать совет. Все их слова необходимо понимать буквально и воспринимать всерьез.

Толкование по соннику XXI века. Видеть покойника во сне — к скорому счастью и большой радости.

Кошка

Толкование по соннику Фрейда. Кошка — это чувственность и желание. Если животное во сне мурлыкало и терлось об ноги, то будет любовное свидание. А вот гладить кошку во сне значит, что в жизни вы, как и она, хотите ласки.

А вот если кошка набрасывается на вас, значит, вы хотите чувственной боли.

Толкование по соннику XXI века. Кошка во сне — плохой знак.

Так, в жизни может случится ссора или даже драка. А если кошка идет к вам навстречу или перебегает дорогу, то скоро вы встретитесь с врагом или неискренним, противным вам человеком.

А вот котята — хороший зак! Они снятся к прибыли.

Одна змея или несколько

Толкование по соннику Фрейда. Фрейд считал, что змеи, как и все пресмыкающиеся, — это фаллический символ. Следовательно, эти существа во сне могут означать подавленные сексуальные желания.

Однако змеи могут также символизировать боязнь чего-либо, например, будущего, неизвестного или перемен в жизни.

Помимо прочего, змеи во сне могут быть связаны с неразрешенными конфликтами в реальной жизни.

Толкование по соннику XXI века. Обратите внимание на цвет змеи. Если она бронзовая, то это предвестник зависти или обмана.

Змея пытается на вас напасть, а вы убегаете — в реальности вы окружены множеством недоброжелателей, а если все же пресмыкающееся укусило вас — к сильной ссоре и даже вражде.

Но убитая вами змея или ее раздавленная голова говорит о том, что вы сможете дать урок как вашим завистникам и недоброжелателям, так и бесхарактерному или безнравственному человеку.

Змея заползла в дом — в ваше отсутствие в нем произойдут неприятности, а увидеть целое гнездо змей — не сможете долго расстаться с ненужным в вашей жизни человеком. Клубок пресмыкающихся означает, что внутри себя вы чувствуете разлад.

Источник: Andrej Lišakov/CC0

Сон во сне

Толкование по соннику Фрейда. Если вам снится сон, пока вы спите, это значит, что у вас есть какие-то сокровенные и тайные желания.

Так, яркое сновидение указывает на желание вернуться в детство, в тот яркий мир фантазий и желаний.

Сон во сне говорит о желании убежать от реальности, особенно если в жизни вы столкнулись со сложным периодом с множеством препятствий.

Толкование по соннику XXI века. Двойной сон — подсознательное желание и страхи. Это знак неуверенности в себе и своих силах, а также чувство беспокойства в реальности. Вы хотите контролировать как свою жизнь, так и все, происходящее вокруг вас.