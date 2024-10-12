Сон во сне, змеи и покойники: толкование самых популярных снов

4 октября 1899 года вышла книга «Толкование сновидений» австрийского психолога Зигмунда Фрейда. На обложке стоит 1900-й год, и это не ошибка. Фрейд считал, что он сделал эпохальное открытие и решил, что будет очень кстати приурочить начало новой эры в психологии к началу нового века.
В честь этой даты разбираемся, к чему снятся кошки, женщины, мужчины, а также пугающие сны по соннику Фрейда и соннику XXI века.
Женщина во сне
Толкование по соннику Фрейда. Если девушка во сне видит неясную фигуру женщины, значит, в реальности у нее есть соперница в личной жизни.
Если же мужчина увидел во сне образ женщины, то он яро желает вступить в отношения, причем больше в интимные, чем романтические.
Толкование по соннику XXI века. Женщина во сне — предвестник сплетен, но более важно, какая была незнакомка. Так, если у нее длинные расчесанные волосы — то будет у вас счастье, а вот если они спутаны — к неприятностям. А вот если женщина лысая, значит, на ваше мнение не будут обращать внимание.
Мужчина во сне
Толкование по соннику Фрейда. Если молодой человек видит мужчину во сне, то в реальности у него может появиться соперник в романтических отношениях. А если женщине приснился мужчина, то ей не хватает ласки и внимания.
Толкование по соннику XXI века. Если во сне мужчина лысый — к уважению и богатству, а обнаженный мужчина означает удачу.
Может также присниться мертвый мужчина, и этого не стоит бояться, так как это знак того, что скоро появится еще один источник дохода.
Бывший парень/бывшая девушка во сне
Толкование по соннику Фрейда. Сон, в котором девушка видит бывшего парня, может стать предвестником серьезной ссоры с возлюбленным.
Однако сон имеет и более позитивную интерпретацию. Так, бывший молодой человек во мне может означать скорое начало новых отношений, замужество или предложение руки и сердца.
Для мужчин видеть бывшую девушку — к началу серьезных трудностей и разногласий с нынешней спутницей.
Толкование по соннику XXI века. Если вы во сне видите бывшую девушку, значит, вы до сих пор не можете отпустить прошлое. А оно создает рамки для вашего развития, как личности.
Негативные эмоции от встречи во сне с бывшим партнером — тоска по прошлой любви. Но желание возобновить отношения толкает на необдуманные поступки, которые принесут только разочарование и боль.
Покойники во сне
Толкование по соннику Фрейда. Фрейд считает, что покойники во сне приходят для того, чтобы о чем-то предупредить об опасности или дать совет. Все их слова необходимо понимать буквально и воспринимать всерьез.
Толкование по соннику XXI века. Видеть покойника во сне — к скорому счастью и большой радости.
Кошка
Толкование по соннику Фрейда. Кошка — это чувственность и желание. Если животное во сне мурлыкало и терлось об ноги, то будет любовное свидание. А вот гладить кошку во сне значит, что в жизни вы, как и она, хотите ласки.
А вот если кошка набрасывается на вас, значит, вы хотите чувственной боли.
Толкование по соннику XXI века. Кошка во сне — плохой знак.
Так, в жизни может случится ссора или даже драка. А если кошка идет к вам навстречу или перебегает дорогу, то скоро вы встретитесь с врагом или неискренним, противным вам человеком.
А вот котята — хороший зак! Они снятся к прибыли.
Одна змея или несколько
Толкование по соннику Фрейда. Фрейд считал, что змеи, как и все пресмыкающиеся, — это фаллический символ. Следовательно, эти существа во сне могут означать подавленные сексуальные желания.
Однако змеи могут также символизировать боязнь чего-либо, например, будущего, неизвестного или перемен в жизни.
Помимо прочего, змеи во сне могут быть связаны с неразрешенными конфликтами в реальной жизни.
Толкование по соннику XXI века. Обратите внимание на цвет змеи. Если она бронзовая, то это предвестник зависти или обмана.
Змея пытается на вас напасть, а вы убегаете — в реальности вы окружены множеством недоброжелателей, а если все же пресмыкающееся укусило вас — к сильной ссоре и даже вражде.
Но убитая вами змея или ее раздавленная голова говорит о том, что вы сможете дать урок как вашим завистникам и недоброжелателям, так и бесхарактерному или безнравственному человеку.
Змея заползла в дом — в ваше отсутствие в нем произойдут неприятности, а увидеть целое гнездо змей — не сможете долго расстаться с ненужным в вашей жизни человеком. Клубок пресмыкающихся означает, что внутри себя вы чувствуете разлад.
Сон во сне
Толкование по соннику Фрейда. Если вам снится сон, пока вы спите, это значит, что у вас есть какие-то сокровенные и тайные желания.
Так, яркое сновидение указывает на желание вернуться в детство, в тот яркий мир фантазий и желаний.
Сон во сне говорит о желании убежать от реальности, особенно если в жизни вы столкнулись со сложным периодом с множеством препятствий.
Толкование по соннику XXI века. Двойной сон — подсознательное желание и страхи. Это знак неуверенности в себе и своих силах, а также чувство беспокойства в реальности. Вы хотите контролировать как свою жизнь, так и все, происходящее вокруг вас.