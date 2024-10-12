Сон во сне, змеи и покойники: толкование самых популярных снов

Толкование по соннику XXI века. Женщина во сне — предвестник сплетен, но более важно, какая была незнакомка. Так, если у нее длинные расчесанные волосы — то будет у вас счастье, а вот если они спутаны — к неприятностям. А вот если женщина лысая, значит, на ваше мнение не будут обращать внимание.