Сон при свете приводит в болезни Альцгеймера

Если спать с включенным светом или открытыми шторами, вырастает риск развития болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского центра при университете Раш Чикаго, изучившие карты светового загрязнения в 48 штатах США.
Ученые поделили штаты на 5 категорий по степени световой загрязненности (то есть как много света на улице по ночам) и пришли к выводу, что полученные данные прямо коррелируют с уровнем числом страдающих от болезни Альцгеймера. Об интересном исследовании рассказала газета Daily Mail.
В первую очередь, это касается всех, кто моложе 65 лет — для этой возрастной категории лишний свет оказался ключевым фактором развития болезни. Но большую роль играет он и для тех, кто старше, обгоняя по влиянию злоупотребление алкоголем, депрессию и переедание.
Из полученных данных ученые делают пока до конца не подтвержденный вывод: чем вы моложе, тем сильнее свет влияет на развитие болезни Альцгеймера. Ученые надеются, что это открытие убедит молодежь изменить свои жизненные привычки, чтобы исключить лишние риски.
В то же время авторы напоминают, что характер источника света не важен, и всего, что находится внутри дома, это тоже касается. Особенно сильно воздействует так называемый синий свет — поэтому освещение внутри дома лучше сделать теплых тонов, а на ночь вообще выключать все.
Хотя связь лишнего света с болезнью Альцгеймера до конца не доказана, доказано, что ночной свет повышает риск множества других болезней — например, нескольких раковых заболеваний, поскольку сбивает режим выработки мелатонина.
Ранее рассказывали, что от светового загрязнения страдают даже насекомые.