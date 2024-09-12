Сон при свете приводит в болезни Альцгеймера

В то же время авторы напоминают, что характер источника света не важен, и всего, что находится внутри дома, это тоже касается. Особенно сильно воздействует так называемый синий свет — поэтому освещение внутри дома лучше сделать теплых тонов, а на ночь вообще выключать все.