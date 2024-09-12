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Сон при свете приводит в болезни Альцгеймера

Врачи объяснили, почему важно спать в темноте.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Если спать с включенным светом или открытыми шторами, вырастает риск развития болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского центра при университете Раш Чикаго, изучившие карты светового загрязнения в 48 штатах США.

Ученые поделили штаты на 5 категорий по степени световой загрязненности (то есть как много света на улице по ночам) и пришли к выводу, что полученные данные прямо коррелируют с уровнем числом страдающих от болезни Альцгеймера. Об интересном исследовании рассказала газета Daily Mail.

В первую очередь, это касается всех, кто моложе 65 лет — для этой возрастной категории лишний свет оказался ключевым фактором развития болезни. Но большую роль играет он и для тех, кто старше, обгоняя по влиянию злоупотребление алкоголем, депрессию и переедание.

Из полученных данных ученые делают пока до конца не подтвержденный вывод: чем вы моложе, тем сильнее свет влияет на развитие болезни Альцгеймера. Ученые надеются, что это открытие убедит молодежь изменить свои жизненные привычки, чтобы исключить лишние риски.

Речь идет о довольно простых вещах: закрывать окна плотными шторами или же купить маску для сна — особенно если район, где вы живете, хорошо освещен ночью.

В то же время авторы напоминают, что характер источника света не важен, и всего, что находится внутри дома, это тоже касается. Особенно сильно воздействует так называемый синий свет — поэтому освещение внутри дома лучше сделать теплых тонов, а на ночь вообще выключать все.

Хотя связь лишнего света с болезнью Альцгеймера до конца не доказана, доказано, что ночной свет повышает риск множества других болезней — например, нескольких раковых заболеваний, поскольку сбивает режим выработки мелатонина.

Ранее рассказывали, что от светового загрязнения страдают даже насекомые.