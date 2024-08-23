Сон, ожирение и рак? Врач-сомнолог: можно ли спать с работающим телевизором

«Такие исследования и гипотезы есть, и свет синего спектра угнетает выработку мелатонина, — комментирует aif.ru проблему врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов. — Но утверждать, что все происходит именно так, мы не можем. Имеющихся данных для этого недостаточно. Например, известно, что рак молочной железы чаще бывает у тех, кто работает в ночные смены, а мелатонин, которого не хватает таким женщинам, может подавлять развитие опухолевых клеток. Казалось бы, все сходится. Но с другой стороны, у таких женщин есть и иные факторы, способствующие развитию рака. И чтобы утверждать, что опухоли возникают именно из-за света, нужно отделить его влияние от других факторов риска. А исследований, доказывающих это, нет».