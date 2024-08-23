Сон, ожирение и рак? Врач-сомнолог: можно ли спать с работающим телевизором

Например, на днях в Интернете активно обсуждали информацию о том, что сон при включенном телевизоре нарушает выработку мелатонина и способствует увеличению веса и даже развитию ожирения.
Телевизор ночью способствовал ожирению
Самое большое исследование на эту тему было опубликовано в 2019 году в журнале JAMA Network, его издает «Американская медицинская ассоциация».
В этом исследовании наблюдали 43 722 женщин. Ученые пришли к выводу, что искусственный свет ночью во время сна повышал у них риск увеличения веса и ожирения. Особенно, если во время сна у них в комнате был включен свет или работал телевизор.
С другой стороны, есть исследования предполагающие, что свет при засыпании и во время сна может повышать риск развития некоторых видов рака. Особенно, если в нём избыточно присутствуют синие тона спектра. Это характерно для света от экранов телевизоров, компьютеров и смартфонов.
Есть этому и объяснение: такой свет блокирует выработку мелатонина. Он вырабатывается в полной темноте, регулирует наши циркадные ритмы и обладает некоторыми другими полезными свойствами. Именно его уменьшением и объясняют все описанные выше негативные эффекты.
Что доказывает мелатониновая теория?
«Такие исследования и гипотезы есть, и свет синего спектра угнетает выработку мелатонина, — комментирует aif.ru проблему врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов. — Но утверждать, что все происходит именно так, мы не можем. Имеющихся данных для этого недостаточно. Например, известно, что рак молочной железы чаще бывает у тех, кто работает в ночные смены, а мелатонин, которого не хватает таким женщинам, может подавлять развитие опухолевых клеток. Казалось бы, все сходится. Но с другой стороны, у таких женщин есть и иные факторы, способствующие развитию рака. И чтобы утверждать, что опухоли возникают именно из-за света, нужно отделить его влияние от других факторов риска. А исследований, доказывающих это, нет».
Кому можно спать с включенным радио или телевизором?
"Однако, с другой стороны, эта проблема не сводится только к мелатонину, продолжает сомнолог. — Правила гигиены сна вообще не рекомендуют засыпать при любых устройствах, передающих визуальную или звуковую информацию. К их числу относятся телевизоры, радио, компьютеры и так популярные сегодня смартфоны. Дело в том, что, воспринимая эту информацию, мозг перерабатывает ее, и это мешает засыпанию.
Но и тут бывают исключения. Например, у некоторых людей есть ритуал засыпания — с включенным радио или телевизором. И он для них важнее, чем активация мозга. Они без него засыпают с трудом. В принципе, мы не возражаем против такой практики засыпания, если она кому-то помогает.
Если техника продолжает работать ночью, а человек спит и не просыпается, это не вредно. Ведь во сне он не воспринимает эту информацию, и она для него не существенна. Так часто бывает, поскольку подобное звуковое сопровождение обычно бывает негромким и релаксирующим. В том случае, если человек просыпается, это плохо — необходимо подкорректировать громкость, мелодию или изменить привычки".