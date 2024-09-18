Сон на выходных снижает риск развития болезней сердца на 20%

Специалисты проанализировали данные 90 000 людей. Оказалось, что те, кто получали больше всего «компенсаторного сна» в выходные, показали наилучшие результаты в тесте на здоровье сердца. По словам ученых, такое восполнение дефицита ночного отдыха может снизить риск развития сердечных заболеваний на 20%.