Сон на выходных снижает риск развития болезней сердца на 20%

Специалисты проанализировали данные 90 000 людей. Оказалось, что те, кто получали больше всего «компенсаторного сна» в выходные, показали наилучшие результаты в тесте на здоровье сердца. По словам ученых, такое восполнение дефицита ночного отдыха может снизить риск развития сердечных заболеваний на 20%.
Вместе с тем лучше стараться придерживаться стабильного графика сна, а не наверстывать упущенное по субботам и воскресеньям.
«Недостаток сна может увеличить риск развития гипертонии, ожирения, аритмии и ишемической болезни сердца. Все это может нанести долгосрочный вред здоровью сердечно-сосудистой системы, если не лечить», — цитирует кардиолога Джима Лю Verywell Health.
Ранее сомнолог Николай Ильин посоветовал ложиться спать и вставать в одно и то же время в течение рабочей недели. Если хочется выспаться в выходной, лучше раньше лечь спать.