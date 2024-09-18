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Сон на выходных снижает риск развития болезней сердца на 20%

«Компенсаторный сон» после рабочей недели может положительно повлиять на здоровье. Исследование с таким выводом представили на Конгрессе Европейского общества кардиологов 2024 года.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Специалисты проанализировали данные 90 000 людей. Оказалось, что те, кто получали больше всего «компенсаторного сна» в выходные, показали наилучшие результаты в тесте на здоровье сердца. По словам ученых, такое восполнение дефицита ночного отдыха может снизить риск развития сердечных заболеваний на 20%.

Вместе с тем лучше стараться придерживаться стабильного графика сна, а не наверстывать упущенное по субботам и воскресеньям.

Такой компенсаторный сон неидеален, однако депривация сна (когда человек спит менее 7 часов за ночь) может быть еще хуже.

«Недостаток сна может увеличить риск развития гипертонии, ожирения, аритмии и ишемической болезни сердца. Все это может нанести долгосрочный вред здоровью сердечно-сосудистой системы, если не лечить», — цитирует кардиолога Джима Лю Verywell Health.

Ранее сомнолог Николай Ильин посоветовал ложиться спать и вставать в одно и то же время в течение рабочей недели. Если хочется выспаться в выходной, лучше раньше лечь спать.