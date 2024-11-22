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Сомнолог Завалко рассказала, как узнать свой хронотип

Невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук, старший консультант по сну детей и взрослых BabySleep Ирина Завалко рассказала, как узнать свой хронотип.

Источник: Freepik

В беседе с ИА RuNews24.ru она заявила, что существуют не только «совы» и «жаворонки», но и «голуби», это более 50% всех людей. Они хорошо чувствуют себя если просыпаются и в 6:00, и в 10:00, бодры почти весь день, а период максимальной активности наступает у них около 15:00.

«Ещё на хронотип влияют возраст и внешняя среда», — уточнила эксперт.

По её словам, чтобы узнать свой хронотип, нужно вести дневник сна.

«Записывайте время засыпания и пробуждения, качество сна, отслеживайте дневную активность и настроение. Можно пройти тест Хорна-Остберга, определяющий, “сова” вы или “жаворонок”. Понимание своего хронотипа поможет составить оптимальный режим дня в соответствии с вашими естественными циклами», — добавила Завалко.

Ранее врач-невролог Военно-медицинской академии России Павел Хорошев в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил, что повышение артериального давления может происходить в силу ряда причин, например из-за изношенности артерий. Таким образом организм пытается доставить питательные вещества к областям и тканям, проход к которым затруднён.