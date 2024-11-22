Сомнолог Завалко рассказала, как узнать свой хронотип

В беседе с ИА RuNews24.ru она заявила, что существуют не только «совы» и «жаворонки», но и «голуби», это более 50% всех людей. Они хорошо чувствуют себя если просыпаются и в 6:00, и в 10:00, бодры почти весь день, а период максимальной активности наступает у них около 15:00.