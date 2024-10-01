Сомнолог рассказала о влиянии алкоголя на сон

По словам эксперта, небольшие дозы — это 50 мл крепкого напитка для мужчины и 20−30 мл для женщины. В таких количествах алкоголь можно употребить даже прямо перед сном. Тем не менее прибегать к такому способу регулярно, чтобы расслабиться, врач не рекомендует — это может привести к алкогольной зависимости. Выпитый за ужином бокал вина, по словам эксперта, тоже не скажется на том, как крепко вы будете спать. А вот больший объем алкоголя уже оказывает на организм общее негативное действие, поэтому и сон нарушается: становится прерывистым, поверхностным.
Если вы решили выпить после работы пару бокалов вина или пива, то завершить употребление алкоголя лучше всего за 4−5 часов до сна. В этом случае организм успеет переработать его и вывести токсины. По крайней мере большую их часть. Однако, по мнению врача, стоит учесть, что серьезные дозы вроде бутылки вина все равно скажутся на самочувствии, даже если вы справитесь с ними за пять часов до того, как отправиться в кровать. Утром вы можете чувствовать усталость, головную боль.
Довольно часто у полных людей встречается болезнь остановок дыхания во сне — обструктивное апноэ. Людям с таким синдромом мы не рекомендуем употреблять алкоголь даже в минимальных дозах менее чем за четыре часа до сна, так как он может дополнительно осложнять дыхание, а это повышает риск гипоксии.
В умеренных дозах и при периодическом употреблении алкоголь помогает расслабиться и порой даже способствует укреплению социальных связей, но врачи сходятся во мнении: главное — не превышать норму, чтобы эффект не оказался пагубным для организма.