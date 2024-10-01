Сомнолог рассказала о влиянии алкоголя на сон

По словам эксперта, небольшие дозы — это 50 мл крепкого напитка для мужчины и 20−30 мл для женщины. В таких количествах алкоголь можно употребить даже прямо перед сном. Тем не менее прибегать к такому способу регулярно, чтобы расслабиться, врач не рекомендует — это может привести к алкогольной зависимости. Выпитый за ужином бокал вина, по словам эксперта, тоже не скажется на том, как крепко вы будете спать. А вот больший объем алкоголя уже оказывает на организм общее негативное действие, поэтому и сон нарушается: становится прерывистым, поверхностным.