Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сомнолог рассказала о влиянии алкоголя на сон

В небольших дозах алкоголь оказывает противотревожный эффект и может улучшать качество сна. Об этом «РБК Вино» рассказала кардиолог-сомнолог, руководитель отделения сомнологии санатория «Барвиха» Алена Максимова.

Источник: Freepik

По словам эксперта, небольшие дозы — это 50 мл крепкого напитка для мужчины и 20−30 мл для женщины. В таких количествах алкоголь можно употребить даже прямо перед сном. Тем не менее прибегать к такому способу регулярно, чтобы расслабиться, врач не рекомендует — это может привести к алкогольной зависимости. Выпитый за ужином бокал вина, по словам эксперта, тоже не скажется на том, как крепко вы будете спать. А вот больший объем алкоголя уже оказывает на организм общее негативное действие, поэтому и сон нарушается: становится прерывистым, поверхностным.

Если вы решили выпить после работы пару бокалов вина или пива, то завершить употребление алкоголя лучше всего за 4−5 часов до сна. В этом случае организм успеет переработать его и вывести токсины. По крайней мере большую их часть. Однако, по мнению врача, стоит учесть, что серьезные дозы вроде бутылки вина все равно скажутся на самочувствии, даже если вы справитесь с ними за пять часов до того, как отправиться в кровать. Утром вы можете чувствовать усталость, головную боль.

Довольно часто у полных людей встречается болезнь остановок дыхания во сне — обструктивное апноэ. Людям с таким синдромом мы не рекомендуем употреблять алкоголь даже в минимальных дозах менее чем за четыре часа до сна, так как он может дополнительно осложнять дыхание, а это повышает риск гипоксии.

Алена Максимова
кардиолог-сомнолог, руководитель отделения сомнологии санатория «Барвиха»

В умеренных дозах и при периодическом употреблении алкоголь помогает расслабиться и порой даже способствует укреплению социальных связей, но врачи сходятся во мнении: главное — не превышать норму, чтобы эффект не оказался пагубным для организма.