Сомнолог рассказала, как прийти в себя после новогодней ночи

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» она отметила, что переживать из-за бессонной ночи не стоит. Однако важно, во сколько человек встает, если все же уснул под утро. Врач советует не отсыпаться до обеда. По словам Елены Царевой, нужно встать примерно как обычно, в идеале утром, перетерпеть вялость, позавтракать. После этого стоит прогуляться.
«Если уж есть необходимость все-таки поспать в течение дня, то делайте это спустя какое-то время, чтобы и режим сохранить, и дефицит сна хотя бы частично закрыть», — добавила эксперт.
Она отметила, что утро первого января должно быть максимально ярким и активным. Это поможет победить сонливость.
Если вы уж проснулись утром первого января, то до вечера не спать, копить сонливость, терпеть до вечера. Тогда засыпание будет легче, а время наступления засыпания тоже будет быстрее.
Ранее издание РИАМО сообщало, что в новогоднюю ночь режим может сбиться, даже если человек лег спать всего на 2−3 часа позже обычного. Это тоже может привести к сбою циркадных ритмов. Издание советует в случае позднего отхода ко сну не ложиться спать днем, чтобы попытаться выспаться. Лучше дотерпеть до вечера — в таком случае спать захочется уже в
Кстати, недавно аналитики провели опрос и выяснили, что недосыпы из-за Нового года раздражают некоторых россиян.