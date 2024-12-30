Сомнолог рассказала, как прийти в себя после новогодней ночи

Ранее издание РИАМО сообщало, что в новогоднюю ночь режим может сбиться, даже если человек лег спать всего на 2−3 часа позже обычного. Это тоже может привести к сбою циркадных ритмов. Издание советует в случае позднего отхода ко сну не ложиться спать днем, чтобы попытаться выспаться. Лучше дотерпеть до вечера — в таком случае спать захочется уже в 21:00—22:00 , и это поможет восстановить режим.