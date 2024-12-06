Сомнолог рассказал о способах борьбы с сонным параличом

Но в некоторых случаях, по словам врача, происходит так, что человек уже практически проснулся, пришел в сознание, но все еще не может пошевелиться. Это, как объяснил Дуйкин, происходит из-за того, что часть мозга все еще спит и даже продолжает видеть сны. По этой причине человек в состоянии сонного паралича не только не способен двигаться, но также может видеть галлюцинации.