Сомнолог рассказал о борьбе с бессонницей в аномальную жару

В беседе с «Радио 1» в среду, 3 июля, специалист посоветовал кондиционировать воздух, перед сном принимать холодный душ и закрывать пространство шторами, чтобы солнце не прогревало его.
Эксперт отметил, что также важно соблюдать гигиену сна. Речь идет о режиме — просыпаться стоит в одно и то же время вне зависимости от того, насколько человек выспался. По словам Кудинова, тогда сонливость наступит сама.
2 июля сомнолог, профессор, д.м.н., заслуженный врач РФ Роман Бузунов в беседе с сайтом kp.ru посоветовал в жару перед сном принять горячий душ, а затем слегка ополоснуться прохладной водой. Он добавил, что горячая вода запускает механизм терморегуляции, который приводит к охлаждению организма, пишет RT.
1 июля Павел Кудинов рассказал, что облегчить засыпание в жаркую погоду помогут прогулки на свежем воздухе и физическая активность. Он пояснил, что эти занятия «выжигают» адреналин, благодаря чему снижается тревога перед сном, отмечает 360.ru.
В апреле, эндокринолог, врач превентивной и интегративной медицины Роман Терушкин перечислил опасные симптомы бессонницы. В частности, на хроническую бессонницу и необходимость консультации врача указывают сложности с засыпанием: когда человек не засыпает в течение 20 минут, а тратит на это два-три часа.
В сентябре прошлого года Роман Бузунов рекомендовал заниматься спортом пять раз в неделю для улучшения качества сна. В беседе с агентством городских новостей «Москва» он добавил, что необходимо также отказаться от кофеина за восемь часов до сна, от алкоголя за три-четыре часа до сна, и за час до сна — от гаджетов.