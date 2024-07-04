Сомнолог рассказал о борьбе с бессонницей в аномальную жару

В сентябре прошлого года Роман Бузунов рекомендовал заниматься спортом пять раз в неделю для улучшения качества сна. В беседе с агентством городских новостей «Москва» он добавил, что необходимо также отказаться от кофеина за восемь часов до сна, от алкоголя за три-четыре часа до сна, и за час до сна — от гаджетов.