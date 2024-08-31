Сомнолог рассказал, как узнать свою норму сна

В среднем, здоровому человеку нужно спать от шести до восьми часов. При этом кому-то хватит и меньшего количества часов сна, а кому-то требуется больше. Чтобы понять, сколько нужно спать конкретному человеку, сомнолог Павел Кудинов в разговоре с «Ридусом» посоветовал провести небольшой эксперимент.
Он отметил, что продолжительность сна с возрастом не меняется, поэтому надо просто подумать, а затем экспериментально проверить, сколько вам нужно времени для того, чтобы выспаться.
«Обычно если человека спросить, сколько ему нужно времени на сон, то он недолго думает над ответом», — отметил врач.
Он подчеркнул, что вычислять норму лучше не после трудовой недели и бурных ночей. Это нужно делать в спокойном режиме — например, во время отпуска.
Эксперт отметил, что не стоит ориентироваться на известные примеры людей, которым хватало всего нескольких часов на то, чтобы выспаться, — у каждого человека своя норма.
Стоит учитывать, что некоторые заболевания, например, инфекционные или эндокринные, могут временно увеличить потребность во сне. По словам Павла Кудинова, это явление носит временный характер.
Он отметил, что смена сезонов, погода и продолжительность светового дня тоже не влияют на нашу природную норму сна. Сомнолог рассказал, что длинная ночь и короткий день будут влиять только на работоспособность человека: на то, как быстро он просыпается, насколько будет способен трудиться в течение дня и как быстро устанет вечером.
«У нас есть биологические часы. И это не образное выражение, а цикл биохимических процессов. Если вставать всегда в одно и то же время (как и надо поступать), то в одно и то же время будет хотеться спать», — добавил эксперт.
Несмотря на среднестатистические нормы, каждый человек должен самостоятельно определить свою индивидуальную потребность во сне. Это можно сделать, лишь прислушавшись к своему организму, вспомнить прошлый опыт и регулярно проверять свои ощущения.
Некоторые люди часто видят интересные, долгие и «яркие» сны. Этому есть ряд причин.