Сомнолог рассказал 5 удивительных фактов о том, как мы на самом деле спим

Так, с одной стороны, они действительно помогут проанализировать, как вы спите, и даже вовремя определить наличие проблем со сном. С другой же стороны, устройства вряд ли смогут абсолютно точно выявить, какая именно у вас потребность во сне — и то, что по их показателям вам покажется причиной обратиться к врачу (например, якобы недостаточно долгая фаза глубокого сна), на самом деле таковой может не являться. Помочь разобраться с этим способен только специалист — и полагаться исключительно на гаджеты в этом вопросе не стоит.