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Сомнолог рассказал 5 удивительных фактов о том, как мы на самом деле спим

Почему люди храпят, можно ли считать ленивым того, кто спит по 12 часов, и с чем не помогут устройства контроля сна? Разбираемся с экспертом.

Источник: Psychologies.ru

1. Почему люди храпят

Сомнолог Роман Бузунов уверен, что у храпа не может быть здоровых причин или последствий. Как правило, за ним кроются особенности состояния здоровья — например, наличие лишнего веса или проблемы с дыханием. Помимо этого, вызывать храп могут и выпитые алкогольные напитки, которые становятся причиной отека слизистой во время сна.

2. Как алкоголь влияет на сон

Кажется, что если выпить немного спиртного, то сон наступит быстрее и даже будет крепче обычного. Это не совсем так: алкоголь на самом деле может как будто вызывать сонливость, но продукты его переработки будут, наоборот, возбуждать организм, из-за чего сон может быть непродолжительным и прерывистым.

3. Почему трудно просыпаться в понедельник

В выходные люди отсыпаются — и их сон длится на несколько часов дольше, чем в будние дни. По словам сомнолога, это вызывает джетлаг, похожий на тот, что мы испытываем при смене часовых поясов. «То есть вы два дня вставали к обеду, а в понедельник встаете к восьми утра, — объясняет Роман Бузунов. — Четыре раза в месяц устраиваем себе вот этот джетлаг и думаем: а что ж так тяжело в понедельник вставать?».

4. Много спят только ленивые или нет

Продолжительность сна не говорит о том, ленивый человек или нет. У каждого из нас своя норма отдыха: одним достаточно поспать 6−8 часов, другим же нужно около 10−12 часов. Таким образом, продолжительность сна зависит не от того, насколько мы ленивые, а от того, сколько часов отдыха на самом деле нужно нашему мозгу и организму в целом — и этот показатель у каждого человека индивидуален.

5. Насколько эффективны устройства контроля сна

Умные часы и специальные приложения на смартфонах, которые замеряют продолжительность сна и даже оценивают его качество, пользуются спросом — но, как и многие другие цифровые помощники, они обладают как плюсами, так и минусами.

Так, с одной стороны, они действительно помогут проанализировать, как вы спите, и даже вовремя определить наличие проблем со сном. С другой же стороны, устройства вряд ли смогут абсолютно точно выявить, какая именно у вас потребность во сне — и то, что по их показателям вам покажется причиной обратиться к врачу (например, якобы недостаточно долгая фаза глубокого сна), на самом деле таковой может не являться. Помочь разобраться с этим способен только специалист — и полагаться исключительно на гаджеты в этом вопросе не стоит.