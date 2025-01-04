Сомнолог раскрыл, как восстановить режим сна после Нового года

«Стараться входить в режим сна необходимо сразу после Нового года, потому что полное восстановление, если режим сильно сбивается, происходит только в течение двух недель. Хотя многие этого не делают, но здесь все зависит от самого человека и от того, хочет ли он быть бодрым, веселым и активным после того, как закончатся праздники», — сообщил Калинкин в интервью радио Sputnik.