Сомнолог объяснила, опасен ли сонный паралич

Сонный паралич, или катаплексия пробуждения — это состояние полного или частичного паралича мышц. Оно возникает, когда человек просыпается или засыпает. В таком состоянии он обездвижен, не может говорить и открыть глаза. Сомнолог, невролог Елена Царева рассказала, почему возникает сонный паралич и на что он может указывать.