Сомнолог объяснила, опасен ли сонный паралич

В эфире радиостанции «Говорит Москва» она объяснила, что сам по себе он не опасен для здоровья. При этом сонный паралич может сигнализировать о заболеваниях — в частности, нарколепсии.
Елена Царева отметила, что выйти из этого состояния помогают попытки подвигаться.
«Как говорят мои пациенты, они пытаются кричать, и это их, вроде как, быстрее выводит из этого оцепенения. Специального лечения, во-первых, нет, а во-вторых, считается, что не требуется», — поделилась эксперт.
Сомнолог рассказала, что можно пройти обследование, чтобы узнать причину возникновения такого состояния. Врач может направить на полисомнографию с множественным тестом латентности сна. «Это более или менее подтверждает либо опровергает нарколепсию», — пояснила Елена Царева.
Чтобы минимизировать риски возникновения сонного паралича, нужно снизить стресс, улучшить гигиену сна.
Ранее Елена Царева отмечала, что также надо исключить кофеин, алкоголь, психотропные. По ее словам, сонный паралич может возникнуть после коронавируса.
У многих людей есть разные проблемы со сном. Некоторые же, наоборот, могут спать даже сидя. Ранее хирург рассказал, чем вреден сон в такой позе.