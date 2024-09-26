Сомнолог объяснил, почему нельзя злоупотреблять мелатонином

Некоторым людям мелатонин помогает, и они его долго и спокойно принимают. Однако процесс, который запустил эту бессонницу, никуда не делся. И если раньше человек все же мог заснуть без мелатонина, то теперь без него он засыпать не будет. Во-первых, потому, что процесс, из-за которого появилась бессонница, развился и стал более выраженным. А во-вторых, из-за психологического привыкания. Это относится ко всем снотворным, уточнил сомнолог. Привыкание формируется за счет того, что человек, не выпив таблетку, будет ожидать плохого сна.