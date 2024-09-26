Сомнолог объяснил, почему нельзя злоупотреблять мелатонином

В разговоре с Общественной службой новостей член правления Межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал, что препарат вообще предназначен для эпизодического приема для регуляции режима сна. Например, когда человек сменил часовой пояс и ему нужно адаптироваться или если после ночной смены нам нужно восстановить режим и вовремя лечь спать. Мелатонин вызывает первичную сонливость, которая позволяет вовремя заснуть.
При этом он не сравним по силе воздействия с рецептурными снотворными. Людям, страдающим хронической бессонницей, он помогает далеко не всегда. Казалось бы, мелатонин помогает побороть бессонницу, но на самом на деле он лишь воздействует на симптомы, не затрагивая первопричину нарушения сна.
Если у человека хроническая бессонница, а потребность в приеме снотворных становится регулярной и их приходится принимать чаще трех раз в неделю или непрерывно в течение трех месяцев — это значит, что на причину возникновения бессонницы воздействия нет. Таким образом, человек ее не лечит. Он будет спать, пока пьет снотворные, но, как только перестанет, бессонница вернется.
Она бывает двух типов, и вызывают ее разные причины, отметил специалист. Так, бессонница с нарушением процесса засыпания связана с тревожными расстройствами. Если же человек не может поддерживать сон, то есть просыпается посреди ночи и не может снова заснуть, — это депрессия. Также бессонница возникает из-за нарушения режима сна: головной мозг просто не понимает, когда ему пора засыпать и просыпаться. Кроме того, к проблемам со сном могут привести более 60 физиологических заболеваний (радикулит, перенесенные инфаркты и инсульты, нарушения пищеварения с избыточным газообразованием, болезни почек и другие).
Павел Кудинов подчеркнул, что мелатонин будет полезен для нормализации режима сна, но в остальных случаях он или не подействует, или навредит тем, что человек не обратит внимание на проблему-первоисточник бессонницы и не займется ею. При этом она со временем будет только усугубляться.
Некоторым людям мелатонин помогает, и они его долго и спокойно принимают. Однако процесс, который запустил эту бессонницу, никуда не делся. И если раньше человек все же мог заснуть без мелатонина, то теперь без него он засыпать не будет. Во-первых, потому, что процесс, из-за которого появилась бессонница, развился и стал более выраженным. А во-вторых, из-за психологического привыкания. Это относится ко всем снотворным, уточнил сомнолог. Привыкание формируется за счет того, что человек, не выпив таблетку, будет ожидать плохого сна.
«Тревога от того, что он не принял снотворное и опять будет плохо спать, сама по себе будет мешать человеку заснуть», — пояснил Павел Кудинов.
Вместе с тем физиологического привыкания препараты с мелатонином не вызывают — они не снижают выработку этого гормона в организме. Поэтому его главная опасность заключается в том, что причины бессонницы, которые на фоне приема снотворных человек не ищет, разовьются настолько, что нарушение сна примет постоянную, хроническую форму.
То, сколько нужно человеку спать, во многом зависит от возраста. Ранее эксперты рассказали, сколько часов сна требуется людям разных возрастных групп.