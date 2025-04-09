Сомнолог назвал эффективные способы избавиться от бессонницы

Как рассказал ВФокусе Mail врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов, главное и первое правило при бессоннице — не стоит лежать в постели часами, ворочаясь и переживая. Это усилит возбуждение и сформирует негативную ассоциацию: «кровать = место, где я не сплю». Если не смогли уснуть за 15 минут — нужно встать, уйти в другую комнату и заняться каким-либо спокойным делом: чтением, вязанием, дыхательной практикой, можно пособирать пазл. В полной темноте находиться необязательно, но освещение должно быть теплым и приглушенным.