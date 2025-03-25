Сомнолог Калинкин счел оправданным отказ от перехода на летнее время

«Представьте себе ситуацию, обычно корову приходят доить в 4 утра, она к этому привыкла, а тут вдруг доярка приходит на час раньше или позже. Для животного это мощный стресс. Переход на летнее время в чем-то был выгоден экономически, но на здоровье влиял плохо», — говорит сомнолог.