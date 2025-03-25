Сомнолог Калинкин счел оправданным отказ от перехода на летнее время

Отказ от перевода часов на летнее время «абсолютно оправдан», заявил в беседе с РБК Life сомнолог Александр Калинкин, руководитель Центра медицины сна Университетской клиники МГУ имени М. В. Ломоносова, основатель международного форума «Сон».
Эксперт объяснил, что резкие скачки при переводе часов негативно сказывались как на людях, так и на животных.
«Представьте себе ситуацию, обычно корову приходят доить в 4 утра, она к этому привыкла, а тут вдруг доярка приходит на час раньше или позже. Для животного это мощный стресс. Переход на летнее время в чем-то был выгоден экономически, но на здоровье влиял плохо», — говорит сомнолог.
Если весной и летом ранний рассвет влияет на самочувствие и продолжительность сна, то можно просто затемнить окна, чтобы высыпаться.
Сомнолог добавил, что при качественном сне и его нормальной продолжительности люди просыпаются легко. Тем не менее существует несколько основных правил. Прежде всего следует просыпаться и засыпать в одно и то же время (плюс-минус 30 минут). Днем необходимо находиться в местах, освещенных солнцем.
«Если человек днем проводит много времени в темном помещении, то нарушаются циркадные ритмы, что часто происходит с пожилыми людьми», — дополнил Александр Калинкин.
Негативно на качестве сна сказываются продукты с содержанием кофеина, алкоголь и курение. Если человек выспался, то ему не нужны зарядка или кофе, чтобы прийти в себя.