Сомнолог дал советы по работе после бессонной ночи

Ранее невролог, нейрофизиолог, д.м.н. Ринат Гимранов в беседе с сайтом kp.ru рассказал, что для качественного сна важно ложиться в одно и то же время (желательно до 23:00), спать в прохладном и темном помещении, выбирать удобную позу и комфортную кровать, не переедать и не переутомляться перед сном.