Сомнолог дал советы по работе после бессонной ночи

Кроме того, следует открыть окна и как следует проветрить комнату: свежий воздух, в особенности прохладный, поможет проснуться и уменьшить сонливость.
В течение дня, по словам сомнолога, обязательно нужно проветривать рабочий кабинет или комнату. Бузунов пояснил, что в духоте даже выспавшегося человека может одолевать сонливость.
Также врач призвал придерживаться привычного распорядка дня: умыться, сделать гимнастику, позавтракать. Таким образом мозгу легче будет поддерживать активное состояние. Можно выпить обычную порцию кофе, не превышая дозу. По словам специалиста, в большом количестве кофеин только увеличивает стресс и усугубляет симптомы недосыпа.
Не менее важно пить больше воды, поскольку обезвоживание усиливает сонливость и чувство разбитости. Пищу лучше выбирать легкую, поскольку жирная еда с большим количеством углеводов лишь усилит желание поспать.
Прогнать сон помогут несколько приседаний, прыжков и махов руками, на крайний случай можно просто пройтись по офису. Умывание холодной водой также поможет взбодриться в моменты полного упадка сил.
Также врач посоветовал по возможности перенести важные дела на другой день, если они требуют большой концентрации внимания.
После бессонной ночи, по словам Бузунова, лучше делать механическую работу, которая не требует большой волевой и интеллектуальной вовлеченности. Также поможет справиться с сонливостью творческая, интересная деятельность.
Врач предупредил, что после бессонной ночи не стоит садиться за руль, это поможет избежать ДТП. Если поездка за рулем необходима, стоит включить громкую динамичную музыку.
Также врач призвал поспать днем в обеденный перерыв. По его словам, даже непродолжительный сон в 10−30 минут даст прилив бодрости, пишет НСН.
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