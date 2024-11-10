Сомнолог Царёва рассказала, почему люди разговаривают во сне

«Всё зависит от возраста. До 14 лет это может пройти самостоятельно, и специфического лечения может не быть. А вот у взрослых — это больше настораживает. После 14 лет мы стараемся найти причину», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, это уже нельзя объяснить тем, что структуры мозга не сформировались.
«Как правило, мы исключаем либо эпилепсию, либо какие-то состояния, связанные со сном, которые “подбуживают” человека, например, остановки дыхания во сне или движения ног во сне. Либо мы совместно с неврологами определяем, нет ли какой-то причины другой», — отметила Царёва.
Как добавила эксперт, если конкретной причины нет, то специфическое лечение не назначается.
«А рекомендуем улучшить гигиену сна, качество длительности сна, стресс, конфликты и всё-такое», — заключила Царёва.
Ранее, как сообщало «Радио 1», главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал о причинах «инсульта молодых».