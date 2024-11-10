Сомнолог Царёва рассказала, почему люди разговаривают во сне

«Всё зависит от возраста. До 14 лет это может пройти самостоятельно, и специфического лечения может не быть. А вот у взрослых — это больше настораживает. После 14 лет мы стараемся найти причину», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».