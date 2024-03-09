Сомнолог Царёва рассказала, какой сон можно считать здоровым

«Человек может спать от 4 до 12 часов, для него это может быть индивидуальной нормой. Критерий такой, если он засыпает сразу, не просыпается ночью, встаёт за 15 минут и днём не хочет спать. Тогда со сном всё в порядке», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».